Peter Bosz kan niet wachten om als trainer van Bayer Leverkusen te beginnen. De voormalige coach van Ajax is blij dat hij een jaar na zijn ontslag bij Borussia Dortmund een nieuwe kans krijgt in de Bundesliga.

"Als ik eerlijk ben, wilde ik graag terug naar de Bundesliga", zei Bosz vrijdag bij zijn presentatie. "Ik was hier nog niet klaar. De mensen hebben nog niet de echte Peter Bosz gezien en ik hoop dat dat nu wel gaat gebeuren."

De 55-jarige Bosz werd eind december aangesteld bij Leverkusen als opvolger van de ontslagen Heiko Herrlich en tekende een contract tot medio 2020 bij de huidige nummer negen van Duitsland.

In het seizoen 2017/2018 was Bosz nog trainer van Dortmund. De geboren Apeldoorner begon goed aan zijn eerste klus in Duitsland, maar moest een half jaar na zijn aanstelling - na een reeks teleurstellende resultaten - alsnog het veld ruimen bij de 'Borussen'.

"Alle fouten die ik bij Dortmund heb gemaakt, mag ik nu niet meer maken", beseft de voormalige trainer van De Graafschap, Heracles Almelo, Vitesse, Ajax en Maccabi Tel Aviv. "Ieder mens maakt fouten, dus ik ook. Daar heb ik van geleerd."

Bosz wil 'zo snel mogelijk aan de slag' met speelwijze

Over twee weken maakt Bosz zijn officiële debuut als trainer van Leverkusen, dat de tweede seizoenshelft in de Bundesliga op zaterdag 19 januari begint met een thuiswedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach.

Bosz beseft dat het lastig wordt om zijn nieuwe ploeg binnen twee weken eigen te maken met zijn speelwijze. "Er is heel weinig tijd, maar ik zal er wel een begin mee maken. We moeten zo snel mogelijk aan de slag, want het wordt geen makkelijke wedstrijd tegen Gladbach."

Waar Leverkusen in de Bundesliga een moeizame eerste seizoenshelft kende, bereikte de ploeg in de Europa League als groepswinnaar de knock-outfase. In februari wacht de Duitsers een tweeluik met het Russische FK Krasnodar voor een plek in de achtste finales.

Bosz vindt dat Leverkusen het aan zijn stand verplicht is om ook dit jaar een Europees ticket te veroveren. "Dat is wel het doel. In het voetbal kun je niet alle wedstrijden winnen, maar dat moeten we wel proberen."

