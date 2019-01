Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum vinden dat er geen man overboord is na de verloren topper van koploper Liverpool tegen Manchester City (2-1). De Oranje-internationals benadrukken dat de 'Reds' ondanks de eerste competitienederlaag van het seizoen vertrouwen moeten houden.

"Het is niet anders. Alle spelers waren natuurlijk erg teleurgesteld in de kleedkamer, maar we moeten gewoon doorgaan. Er is geen reden voor paniek", zei Van Dijk na de topper in het Etihad Stadium tegen het AD.

Liverpool vocht zich in de tweede helft nog wel terug van een vlak voor rust opgelopen 1-0-achterstand - Roberto Firmino kopte in de 64e minuut de gelijkmaker binnen - maar door een doelpunt van Leroy Sané trok City alsnog aan het langste eind.

"We herpakten ons goed in de tweede helft, speelden goed en zetten City heel erg onder druk", analyseerde Van Dijk, die de hele wedstrijd in het veld stond. "We legden bij vlagen een uitstekende pot op de mat neer, maar we staan met lege handen."

Wijnaldum vond Liverpool ongelukkig in afronding

Wijnaldum concludeerde dat Liverpool vooral pech had in de afronding. Zo kregen de bezoekers voor rust een dot van een kans via Sadio Mané, die de paal raakte. In de miraculeuze rebound - John Stones schoot de bal tegen zijn doelman Ederson - rolde de bal net niet over de doellijn.

"We hebben genoeg gedaan om een punt te verdienen en konden ook wel winnen", zegt Wijnaldum op de site van Liverpool. "We hebben dit seizoen soms geluk gehad in wedstrijden en tegen City zat het tegen. Dat is voetbal."

Hoewel de ploeg van trainer Jürgen Klopp de voorsprong op naaste belager City zag slinken tot vier punten, maakt Wijnaldum zich nog geen zorgen over de titelkansen van Liverpool. De 53-voudig Oranje-international wil zich überhaupt niet bezighouden met de stand bovenin.

"We keken dit seizoen al niet naar de ranglijst en dat gaan we nu dus ook niet opeens doen. We hebben alleen invloed op onze eigen prestaties en niet die van de tegenstanders. Voor ons is het zaak om vertrouwen te blijven houden."

