Josep Guardiola toonde zich donderdagavond vooral opgelucht na de 2-1-zege van Manchester City in de topper tegen Liverpool. De Spaanse coach beseft dat zijn ploeg misschien wel de laatste strohalm heeft gepakt in de strijd om de titel in de Premier League.

"We wisten dat we moesten winnen om in de titelrace te blijven, want bij een nederlaag was het klaar geweest voor ons. We speelden geweldig en hebben een fantastisch team verslagen", zei een trotse Guardiola na de topper in het Etihad Stadium tegen Britse media.

City stond er halverwege al goed voor dankzij een doelpunt van Sergio Aguero, die vlak voor rust de 250e treffer uit zijn carrière maakte. Roberto Firmino kopte in de 64e minuut de gelijkmaker binnen, maar Leroy Sané tekende nog geen tien minuten later met een schot via de binnenkant van de paal voor de winnende treffer.

Het doelpunt van de Duitser luidde de eerste competitienederlaag van het seizoen in voor Liverpool, dat de voorsprong op naaste belager City bovendien zag slinken tot vier punten. Guardiola is vanzelfsprekend blij met dat laatste, maar vindt ook dat zijn ploeg niet alleen zichzelf een goede dienst heeft bewezen.

"Jürgen Klopp (trainer Liverpool, red.) zal het niet met me eens zijn, maar dit resultaat is goed voor de hele Premier League. Het gat is nu nog maar vier punten. Bovendien zijn er dit jaar nog veel meer ploegen die voor de titel kunnen vechten", aldus de City-coach.

"Ik heb bewondering voor wat Tottenham Hotspur laat zien, Manchester United is duidelijk op de weg terug en dan heb je ook nog Chelsea en Arsenal met hun nieuwe managers. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit zo'n sterke competitie heb meegemaakt."

Klopp richt frustratie op arbitrage

Liverpool-coach Klopp richtte zijn frustratie over de nederlaag na de wedstrijd vooral op scheidsrechter Anthony Taylor. Volgens de Duitser had hij Vincent Kompany in de eerste helft geen gele, maar een rode kaart moeten geven nadat de verdediger van City een grove charge beging op Mohamed Salah.

"Ik mag Kompany echt heel graag, maar hoe kon zijn overtreding in hemelsnaam geen rode kaart zijn?", vroeg een boze Klopp zich hardop af. "Hij was de laatste man en nam het risico door het duel aan te gaan. Als Salah nog harder werd geraakt, was het voor hem einde seizoen geweest."

Hoewel de eerste nederlaag van het Premier League-seizoen een feit is voor Liverpool en ook de voorsprong op City is geslonken, prijst Klopp zich meer dan tevreden over de huidige stand op de ranglijst.

"Als iemand me had verteld dat we na de twee ontmoetingen met Manchester City vier punten voor zouden staan, dan had ik daar geld voor betaald. Een nederlaag is niet leuk, maar het is geen groot probleem. We zitten nog steeds in een goede positie en dat is ook wat ik mijn ploeg heb verteld."

Koploper Liverpool, die in 1990 voor de laatste keer kampioen werd, vervolgt het seizoen op zaterdag 12 januari met een uitwedstrijd tegen Brighton & Hove Albion. Manchester City speelt twee dagen later voor eigen publiek tegen Wolverhampton Wanderers.

Stand top 6 Premier League 1. Liverpool 21-54

2. Manchester City 21-50

3. Tottenham Hotspur 21-48

4. Chelsea 21-44

5. Arsenal 21-41

6. Manchester United 21-38

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League