Manchester City heeft de spanning in de strijd om de titel in de Premier League donderdag volledig teruggebracht. 'The Citizens' waren in een enerverende topper met 2-1 te sterk voor koploper Liverpool.

Sergio Agüero zorgde vijf minuten voor rust voor 1-0 met een hard schot uit een moeilijke hoek. Vlak daarvoor was Liverpool dicht bij een voorsprong, maar uit doellijntechnologie bleek dat de bal vlak voor het passeren van de doellijn werd weggewerkt.

Na rust kwam Liverpool na een mooi uitgespeelde aanval op gelijke hoogte (treffer Roberto Firmino), maar het was toch City dat aan het langste eind trok. Leroy Sané scoorde via de binnenkant van de paal.

Door de overwinning in het eigen Etihad Stadium verkleinde het City van manager Josep Guardiola het gat naar Liverpool tot vier punten: 54 om 50. Nummer drie Tottenham Hotspur heeft 48 punten en staat dus ook nog dichtbij.

Liverpool, waarbij Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum een basisplek hadden, jaagt onder coach Jürgen Klopp op het eerste kampioenschap sinds 1990. De vijfvoudig Europa Cup I/Champions League-winnaar leed in Manchester de eerste nederlaag van het seizoen.

Het moment in de eerste helft waarop John Stones de bal nét op tijd weghaalt uit de doelmond. (Foto: ProShots)

City ontsnapt bij curieus moment aan 0-1

De eerste helft tussen City en Liverpool kende weinig grote kansen, maar was door de strijd en intensiteit wel erg boeiend. De thuisploeg ging vol op zoek naar de openingstreffer en moest tegelijkertijd oppassen bij tegenstoten van 'The Reds'.

Bij een van die tegenaanvallen ontsnapte City op een wonderbaarlijke manier aan een tegentreffer. Sadio Mané raakte namens Liverpool de paal, waarna verdediger John Stones de bal tegen zijn eigen doelman Ederson aan schoot. Een treffer leek het gevolg, maar doellijntechnologie wees uit dat de bal de doellijn nét niet gepasseerd was op het moment dat Stones zijn fout herstelde.

In het gelijkopgaande duel was het vervolgens City dat nog voor rust de leiding nam. Agüero kroop voor verdediger Dejan Lovren en schoot vanuit een schier onmogelijke hoek keihard raak.

De openingstreffer in het Etihad Stadium was een bijzondere voor de spits, want die goal betekende het 250e competitiedoelpunt in zijn carrière. Hij scoorde 153 keer in Engeland, 74 maal in Spanje en kwam tot 23 goals in zijn vaderland Argentinië.

Ontlading bij Andy Robertson na zijn assist op Liverpool-teamgenoot Roberto Firmino. (Foto: ProShots)

Amusementswaarde ook na rust hoog

In de tweede helft lag het tempo eveneens hoog. Liverpool ging op zoek naar de gelijkmaker en werd daar na twintig minuten voor beloond, toen linksback Andy Robertson na een lange bal het overzicht hield en Firmino in staat stelde van dichtbij te scoren.

Beide ploegen lieten in het laatste half uur zien geen genoegen te nemen met een punt. Er werd aanvallend gespeeld en het was uiteindelijk City dat voor de tweede keer scoorde. Na een mooie aanval schoot Sané diagonaal via de binnenkant van de paal raak.

Het bleek de genadeklap voor Liverpool, dat voor het eerst sinds april 2018 meer dan één treffer incasseerde in een Premier League-duel. De ploeg van Klopp probeerde het nog wel, maar kwam nooit écht dichtbij en voelt de hete adem van City en 'Spurs'.

