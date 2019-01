Trainer Niko Kovac van Bayern München heeft de Nederlanders Arjen Robben en Joshua Zirkzee geselecteerd voor het trainingskamp in Qatar.

Kovac heeft 29 spelers opgenomen in de selectie van 'Der Rekordmeister', die vrijdag afreist naar Doha. Bij de groep zitten ook Corentin Tolisso en James Rodríguez, die nog geblesseerd zijn.

Robben is weer hersteld van de spierblessure die hij in december opliep. Hij ontbrak daardoor in onder meer de laatste groepswedstrijd in de Champions League tegen Ajax (3-3).

Zirkzee speelt doorgaans voor het onder 19-elftal van Bayern, maar ontwikkelt zich razendsnel. Ook in de voorbereiding in de zomer mocht de zeventienjarige Schiedammer al even aan het echte werk ruiken.

Bayern speelt in Doha geen oefenwedstrijd. "We willen in Doha aan ons fysiek en aan tactische elementen werken", aldus Kovac. "Bovendien willen we ons optimaal voorbereiden op de eerste tegenstander na de winterstop."

De formatie hervat de Bundesliga op 18 januari met een uitwedstrijd tegen TSG Hoffenheim. Bayern staat tweede en heeft een achterstand van zes punten op koploper Borussia Dortmund.