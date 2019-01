FC Emmen heeft donderdag met de Duitser Nico Neidhart een tweede speler vastgelegd op de winterse transfermarkt. Eerder op de dag verzekerde concurrent PEC Zwolle zich van de komst van voormalig Ajacied Pelle Clement.

Vleugelverdediger Neidhart verlaat Sportfreunde Lotte, dat uitkomt op het derde Duitse niveau, voor een contract voor anderhalf jaar in Emmen. In zijn verbintenis is een optie op een extra seizoen opgenomen.

De 24-jarige Niedhart stond eerder onder contract bij VfL Osnabrück en Schalke 04 en is de tweede nieuweling bij Emmen, dat eerder oud-FC Groningen-aanvaller Michael de Leeuw transfervrij binnenhaalde.

"We wilden nog voor het trainingskamp een aanvaller en een verdediger aan de selectie toevoegen, dat is gelukt. Nico kan in onze speelwijze zowel aanvallend als verdedigend iets toevoegen", zegt directeur Ben Haverkort op de site van Emmen.

Met nieuwelingen De Leeuw en Neidhart in de selectie reist het Emmen van trainer Dick Lukkien voor het trainingskamp naar Spanje. De competitie wordt op zondag 20 januari hervat met een thuiswedstrijd tegen koploper PSV.

Clement bij PEC herenigd met Stam

Clement tekent voor 2,5 jaar bij PEC. Hij vliegt donderdagavond naar het zuiden van Spanje, waar PEC komende week net als Emmen op trainingskamp is. Hij kan vrijdag meteen aansluiten bij de Eredivisionist.

De transfer betekent voor Clement een hereniging met trainer Jaap Stam, want de middenvelder speelde in het seizoen 2017/2018 al onder de coach bij Championship-club Reading FC. De twee werkten eerder ook samen bij Jong Ajax.

Clement doorliep de jeugdopleiding van de Amsterdamse club, maar wist nooit echt door te breken. Hij maakte in oktober 2016 zijn debuut in de hoofdmacht en kwam in totaal tot vier officiële duels voor Ajax, waarvan één competitiewedstrijd.

Technisch directeur Gerard Nijkamp roemt Clement om zijn inzicht en loopvermogen. "Een talentvolle speler, die ons meer mogelijkheden biedt waardoor de onderlinge concurrentie verder toeneemt."

Clement eerste winterse versterking PEC

Clement, die in de zomer van 2017 een driejarig contract tekende bij Reading, kwam in zijn eerste seizoen in Engeland tot 23 competitiewedstrijden. De voormalig jeugdinternational van Oranje zat dit seizoen voornamelijk op de tribune.

Clement is de eerste winterse versterking voor PEC, dat eind december Stam aanstelde als opvolger van de ontslagen coach John van 't Schip. Hij moest vertrekken vanwege de teleurstellende seizoensstart van de Zwollenaren, die momenteel de zestiende plek op de ranglijst bezetten.

PEC Zwolle vervolgt de competitie op zaterdag 19 januari met een thuiswedstrijd tegen nummer drie Feyenoord.

