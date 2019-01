Ole Gunnar Solskjaer geniet met volle teugen van zijn periode als interim-trainer van Manchester United. De Noor, die woensdagavond ook zijn vierde wedstrijd met de 'Red Devils' won, zinspeelt zelfs al op een eventuele permanente aanstelling.

"Ik wil hier niet vertrekken", zei Solskjaer woensdagavond na de gewonnen wedstrijd tegen Newcastle United (0-2), toen hem door de BBC werd gevraagd of hij Manchester United zoals gepland na dit seizoen gaat verlaten.

"Ik heb de beschikking over een geweldige groep spelers en er hangt een goede sfeer. Maar ik richt me alleen op de volgende wedstrijd. Zolang ik hier ben, ga ik er alles aan doen om mijn werk zo goed mogelijk te doen."

De uitspraken van de 45-jarige Solskjaer zijn opvallend, want de oud-speler en clubicoon van United maakt normaal gesproken aan het einde van het seizoen plaats voor een andere manager.

Solskjaer, die in december werd aangesteld als interim-trainer na het ontslag van José Mourinho, staat bovendien nog tot medio 2021 onder contract bij Molde FK. De Noorse topclub liet vorige maand weten dat de coach tot en met mei wordt "uitgeleend" aan United en dat hij daarna gewoon weer terugkeert.

Mijlpaal voor Solskjaer na vierde zege op rij

De recente prestaties van de Premier League-club kunnen daar mogelijk verandering in brengen. Solskjaer won woensdag ook zijn vierde wedstrijd met United en is pas de tweede coach in de clubhistorie die daarin slaagt. In 1946 sloot Sir Matt Busby zijn eerste vier Premier League-duels met United winnend af.

"Dat is mooi voor in de boeken, maar het is niet iets waar ik mee bezig ben", blijft Solksjaer bescheiden. "Dat we vier wedstrijden op rij kunnen winnen, betekent dat we nog vier duels winnend af kunnen sluiten. Dat moet de standaard zijn."

Solskjaer, die zijn periode als coach van United begon met een zege op Cardiff City (1-5) en later ook Huddersfield Town (3-1), Bournemouth (4-1) en dus Newcastle United (0-2) versloeg met de 'Mancunians', voelt zich erg geliefd in Manchester.

"Ik voelde de steun van de fans al in mijn eerste seconde als speler en nu ook weer. Het is fantastisch om toegezongen te worden door de mensen op de tribune. Je moet genieten van het avontuur, niet alleen van het eindproduct."

Door de opmars onder Solskjaer staat Manchester United stevig op de zesde plaats en is ook het gat met de top vier niet heel groot meer. Nummer vier Chelsea won woensdag niet van Southampton (0-0) en heeft nu zes punten meer dan United.

