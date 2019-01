Manager Jürgen Klopp is zich ervan bewust dat hij donderdag met Liverpool voor een zware opgave staat in de Premier League-topper tegen Manchester City. Volgens de Duitser is er momenteel geen sterke tegenstander denkbaar.

"Manchester City is voor mij nog steeds het beste team ter wereld. Dat blijft voor mij zo, omdat ze de meeste kwaliteiten hebben. Zelfs als ze het misschien niet altijd laten zien", zei Klopp woensdag op zijn persconferentie.

Halverwege het seizoen gaat de coach met Liverpool, dat op de eerste landstitel sinds 1990 aast, royaal aan kop. City verspeelde de laatste weken punten en is op zeven punten afstand de nummer drie.

Klopp weet dat de wedstrijd in Manchester van groot belang is. "Dit is een zespuntenwedstrijd. Manchester City zal er klaar voor zijn. Wij moeten laten zien dat wij dat ook zijn door onze kwaliteiten aan inzet te koppelen", zei hij.

Beide coaches doen er veel aan om de druk bij hun ploeg weg te halen, want een aantal dagen geleden zei City-manager Josep Guardiola al dat hij Liverpool momenteel juist de sterkste ploeg ter wereld vindt.

Op 9 september 2017 verliep het uitduel met Manchester City dramatisch voor Liverpool. (Foto: ProShots)

Guardiola: 'Iedereen praat over verlies voor City'

Op zijn persconferentie van woensdag gaf Guardiola opnieuw hoog op van 'The Reds'. "Als je kijkt naar de prestaties en manier van spelen, is Liverpool het beste team van Europa. Iedereen praat over het scenario dat City verliest, maar we kunnen echt wel winnen", aldus de Spanjaard.

Zestien maanden geleden eindigde City-Liverpool in 5-0 en moesten de bezoekers voor rust al met tien man verder vanwege een rode kaart voor Sadio Mané. In de Britse media wordt veel gesproken over eventueel eenzelfde scenario.

"Maar gebeurtenissen uit het verleden vormen geen garanties voor de toekomst. Dat geldt voor iedere wedstrijd die we winnen", waarschuwde Guardiola bij zijn perspraatje.

"Voor mijn gevoel kan iedereen ons verslaan, maar kunnen wij op onze beurt óók van iedereen winnen. Vorig jaar werd het hier inderdaad 5-0, maar we hebben het hier over Liverpool, samen met Manchester United de beste Engelse club ooit."

Mancester City-Liverpool begint donderdag om 21.00 uur in het Etihad Stadium. De wedstrijd vormt het slotstuk van de 21e speelronde van de Premier League.

Bekijk het programma en de stand in de Premier League