Ajax heeft woensdag verdediger Lisandro Magallán overgenomen van Boca Juniors. De 25-jarige verdediger tekent een contract voor 4,5 jaar bij de Amsterdamse club.

Magallán, die al lange tijd in beeld was bij de 33-voudig landskampioen, zal zaterdag aansluiten bij de Ajax-selectie bij de start van het trainingskamp van de ploeg in het Amerikaanse Orlando.

De transfersom zou volgens diverse media 8 miljoen euro bedragen. Daar komt mogelijk nog een bedrag van maximaal 1 miljoen euro aan bonussen bij.

Magallán is de eerste winterse versterking van Ajax. Vorig seizoen haalden de Amsterdammers tijdens de winterstop met Nicolás Tagliafico ook al een Argentijnse verdediger.

Ajax speelt met de komst van Magallán alvast in op een waarschijnlijk vertrek van Matthijs de Ligt aan het einde van het seizoen. De Oranje-international zou in de belangstelling staan van onder meer Bayern München en FC Barcelona.

Bovendien is Magallán inzetbaar tegen Real Madrid in de achtste finales van de Champions League. Dat kan goed uitkomen, omdat Maximilian Wöber een schorsing van één duel moet uitzitten naar aanleiding van zijn rode kaart in de laatste groepswedstrijd tegen Bayern.

Ajax had afgelopen zomer al akkoord met Magallán

Ajax wilde Magallán afgelopen zomer al aantrekken. De voormalig jeugdinternational van Argentinië bereikte destijds al overeenstemming over een contract tot medio 2023 en werd medisch gekeurd in Amsterdam, maar de huidige nummer twee van de Eredivisie kon geen akkoord bereiken met Boca Juniors. Vervolgens werd Daley Blind teruggehaald.

Magallán staat sinds de zomer van 2012 onder contract bij Boca Juniors, dat hem in eigen land in het seizoen 2013/2014 verhuurde aan Rosario Central en in 2016 aan Defensa y Justicia. De rechtsbenige verdediger speelde veertig competitieduels voor Boca Juniors en scoorde daarin twee keer.

Na het trainingskamp in de Verenigde Staten hervat Ajax de competitie op zondag 20 januari met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. Het duel in de Johan Cruijff ArenA begint om 16.45 uur.