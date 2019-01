Chelsea heeft zich woensdag versterkt met Christian Pulisic. De aanvaller komt voor 64 miljoen over van Borussia Dortmund en zal de rest van het seizoen op huurbasis voor de Duitsers spelen.

De twintigjarige Pulisic stond nog tot medio 2020 onder contract bij Dortmund. De Amerikaanse vleugelspeler maakte begin 2016 zijn debuut in de hoofdmacht en heeft inmiddels 81 Bundesliga-wedstrijden op zijn naam staan, waarin hij tien keer scoorde.

"Het was altijd al een droom voor Christian om in de Premier League te spelen", vertelt Dortmund-directeur Michael Zorc op de site van de club. "Daardoor was het onmogelijk voor ons om zijn contract te verlengen en zijn we akkoord gegaan met deze extreem lucratieve aanbieding van Chelsea."

Met een transfersom van 64 miljoen euro is Pulisic de op één na duurste speler die Dortmund ooit verkocht heeft. Ousmane Dembélé maakte in de zomer van 2017 voor een recordbedrag van 105 miljoen euro de overstap naar FC Barcelona.

"Ik vind het heel lastig om deze mooie club te verlaten", schrijft Pulisic in een verklaring op Twitter. "Ik heb veel profijt gehad van het feit dat Dortmund talenten de kans wil geven. Daarom wil ik alle coaches bedanken die mij speeltijd hebben gegeven."

Dortmund met zes punten voorsprong koploper

Pulisic, die in zijn jeugd jarenlang voor PA Classics in de Verenigde Staten speelde, debuteerde in maart 2016 in het Amerikaanse elftal. In die kleine drie jaar daarna speelde hij 23 interlands en kwam hij negen keer tot scoren.

Met Dortmund maakt Pulisic momenteel een sterk seizoen door. De 'Borussen' gaan met 42 punten aan kop in de Bundesliga, zes meer dan naaste belager en regerend kampioen Bayern München. Pulisic deed in elf van de zeventien competitieduels mee en kwam daarin één keer tot scoren.

Dortmund strijdt niet alleen om de landstitel, maar stelde onlangs ook overwintering in de Champions League veilig. Voor de ploeg van trainer Lucien Favre wacht in de achtste finales van het miljoenenbal een tweeluik met Tottenham Hotspur.

