Mauricio Pochettino denkt dat Tottenham Hotspur dit seizoen een serieuze kans maakt op de titel in de Premier League, maar de coach benadrukt dat zijn ploeg constanter moet presteren om voor het eerst sinds 1961 kampioen te worden.

"We laten zo nu en dan fantastische dingen zien, maar we moeten wel een manier gaan vinden om stabieler te worden. Alleen dan kunnen we meedoen om de titel", zei Pochettino dinsdag na de gewonnen uitwedstrijd tegen Cardiff City (0-3).

Tottenham herstelde zich met de eenvoudige overwinning in Wales voor de pijnlijke nederlaag van drie dagen eerder tegen Wolverhampton Wanderers, dat zaterdag op Wembley verrassend met 1-3 te sterk was voor de 'Spurs'.

Pochettino is blij dat zijn ploeg, die tegen laagvlieger Cardiff City voor de vierde keer in tien dagen in actie kwam, eerherstel heeft getoond. "We hebben laten zien dat die wedstrijd tegen Wolverhampton puur een incident was", toonde de coach zich tevreden.

"Met dit bizarre speelschema is het heel normaal dat je mentaal niet iedere wedstrijd op honderd procent bent. Tegen Cardiff speelden wel heel relaxed en bleven we kalm. Dat was heel belangrijk."

'Dit niveau moeten we rest van seizoen vasthouden'

Hoewel Tottenham bij laagvlieger Cardiff de zestiende overwinning van het seizoen boekte, staat de Londense nummer twee zes punten achter op de nog ongeslagen koploper Liverpool. De 'Reds' hebben bovendien een wedstrijd minder gespeeld en komen donderdagavond in actie tegen nummer drie Manchester City.

Pochettino vindt desondanks dat Tottenham in de titelstrijd vertrouwen kan putten uit het duel met Wolverhampton. "We toonden ons volwassen en gretig. Als we willen strijden om de grote prijzen, dan is het zaak om dat niveau voor de rest van het seizoen vast te houden."

Tottenham is niet alleen verwikkeld in de titelstrijd, maar is ook nog actief in de League Cup en de FA Cup. De Londenaren plaatsten zich bovendien voor de achtste finales van de Champions League, waarin Borussia Dortmund de tegenstander is.

