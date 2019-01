Arsenal heeft zich dinsdag in de Premier League gerevancheerd voor de gevoelige nederlaag tegen Liverpool (5-1). De ploeg van manager Unai Emery versloeg in het Emirates Stadium Fulham met 4-1. Eerder dinsdag won Leicester City door een goal van Jamie Vardy met 0-1 bij Everton.

Granit Xhaka opende halverwege de eerste helft de score voor Arsenal tegen Fulham. De Zwitser schoot in vrijstaande positie raak na een voorzet van Alex Iwobi.

Nadat Alexandre Lacazette tien minuten na rust de marge na een fraaie aanval van de thuisploeg had verdubbeld, bracht Aboubakar Kamara de bezoekers met intikker terug in de wedstrijd.

De spanning was van korte duur, want tien minuten later vergrootte Aaron Ramsey de voorsprong voor de 'Gunners' weer. Pierre-Emerick Aubameyang bepaalde zeven minuten voor het verstrijken van de officiële speeltijd de eindstand.

Door de overwinning staat Arsenal steviger op de vijfde plaats. De Londenaren hebben zes punten voorsprong op nummer zes Manchester United, die woensdag uit tegen Newcastle United speelt. De achterstand op nummer vier Chelsea, die woensdag Southampton ontvangt, is twee punten.

Everton-Leicester geen hoogstaand duel

Everton-Leicester was geen hoogstaand duel. Voor rust was verdediger Jonjoe Kenny gevaarlijk namens Leicester met een schot op de lat, waarna Vardy een kwartier in de tweede helft op aangeven van Ricardo Pereira wel raak schoot. De 31-jarige spits gaat daardoor de boeken in als de eerste Premier League-doelpuntenmaker van 2019.

Door de zege stijgt Leicester naar de zevende plaats. De achterstand op United bedraagt vier punten. Everton staat tiende en is niet in vorm. Het verlies tegen Leicester was al de vierde nederlaag in vijf wedstrijden voor de ploeg van trainer Marco Silva.

Er staat op Nieuwjaarsdag nog een Premier League-wedstrijd op het programma. Om 18.30 uur begint Cardiff City tegen Tottenham Hotspur.

Woensdag zijn er zes wedstrijden en donderdag is de topper in het Etihad Stadium tussen nummer twee Manchester City en koploper Liverpool.

