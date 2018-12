Rajiv van La Parra komt de rest van het seizoen uit voor Middlesbrough. De Nederlander wordt door Huddersfield Town verhuurd aan de club uit het Championship.

Van La Parra staat sinds de zomer van 2016 onder contract bij Huddersfield. De hekkensluiter in de Premier League nam hem eerst op huurbasis over van Wolverhampton Wanderers en legde hem enkele maanden later vast.

De afgelopen twee seizoenen kwam hij regelmatig aan spelen toe bij de 'Terriers'. Zo kwam hij vorig seizoen tot 33 competitieduels, waarin hij drie keer trefzeker was.

Dit seizoen speelde de 27-jarige Van La Parra echter pas vijf competitiewedstrijden. Hij raakte al snel zijn basisplaats kwijt en sinds oktober kreeg de aanvaller zelfs geen speeltijd meer.

Manager Tony Pulis van Middlesbrough is blij met de eerste winterse versterking. "We wilden hem graag hebben. Rajiv is enorm snel en zo'n speler zochten we", zegt hij maandag op de website van zijn club.

Middlesbrough is nummer vijf in Championship

Middlesbrough bezet op dit moment de vijfde plaats in het Championship. 'Boro' was in het seizoen 2016/2017 voor het laatst actief in de Premier League.

De 27-jarige Van La Parra doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord, maar begon zijn profcarrière bij het Franse Caen. In de zomer van 2011 verkaste hij naar sc Heerenveen, waarvoor hij drie seizoenen actief was.

Sinds medio 2014 speelt de vleugelspits in Engeland. Hij maakte destijds de overstap van Heerenveen naar Wolverhampton, waar hij in zijn tweede seizoen werd uitgeleend aan achtereenvolgens Brighton & Hove Albion en Huddersfield.