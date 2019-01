Mateo Cassierra speelt de rest van het seizoen voor Ajax. De spits wordt door de Amsterdamse club teruggehaald van FC Groningen, waarvoor hij op huurbasis uitkwam. Kaj Sierhuis bewandelt de omgekeerde weg en wordt juist verhuurd aan de noorderlingen.

Het was aanvankelijk de bedoeling dat de 21-jarige Cassierra het hele seizoen voor FC Groningen zou uitkomen, maar Ajax kwam met de nummer vijftien in de Eredivisie overeen dat hij nu al terugkeert in Amsterdam.

Cassierra speelde in totaal tien wedstrijden voor Groningen en scoorde daarin eenmaal. Vorig seizoen kwam hij uit voor Jong Ajax, waarmee hij kampioen werd in de Jupiler League.

De Colombiaan, die bij Ajax een contract heeft tot medio 2021, had met achttien doelpunten in 29 competitieduels een groot aandeel in de landstitel. Hij eindigde als derde op de topscorerslijst in de Jupiler League.

Cassierra maakte ruim twee jaar geleden de overstap van Deportivo Cali naar Ajax. In de zomer van 2016 maakte hij zijn debuut in de hoofdmacht van de Amsterdammers tegen PAOK Saloniki in de voorronde van de Champions League. Tot nu toe speelde hij 34 officiële duels voor Ajax en maakte daarin vijf treffers.

Sierhuis voor 1,5 jaar verhuurd aan Groningen

De twintigjarige Sierhuis speelt niet alleen dit seizoen voor FC Groningen. Hij wordt tot de zomer van 2020 verhuurd aan 'De Trots van het Noorden', die tevens een optie tot koop heeft bedongen.

Sierhuis komt sinds eind 2016 uit voor Jong Ajax en was in 41 competitiewedstrijden goed voor 22 doelpunten. Dit seizoen vond de aanvaller in dertien duels vier keer het net.

In juli van dit jaar debuteerde Sierhuis in de hoofdmacht van Ajax in het voorrondeduel in de Champions League met Sturm Graz. Tot nu toe speelde hij drie officiële duels voor het eerste elftal.

Sierhuis staat net als Cassierra tot de zomer van 2021 onder contract bij Ajax.