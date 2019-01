Michael de Leeuw keert na 2,5 jaar terug in de Eredivisie. De aanvaller heeft maandag een contract tot de zomer van 2020 getekend bij FC Emmen, met een optie op een extra seizoen.

De 32-jarige De Leeuw komt transfervrij over van Chicago Fire, de club waarvoor hij FC Groningen in de zomer van 2016 na vier jaar verruilde. Eerder kwam hij uit voor BV Veendam en De Graafschap.

Zijn transfer naar Emmen betekent voor De Leeuw een weerzien met trainer Dick Lukkien, met wie hij ook in Groningen samenwerkte. Tijdens zijn periode bij FC Groningen kwam de Brabander in 111 Eredivisie-duels tot 46 treffers en won hij de TOTO KNVB-beker.

"Het creëren van kansen is in de eerste seizoenshelft geen probleem gebleken. Maar die kansen moeten wel afgerond worden. Met Michael voegen we meer scorend vermogen en ervaring aan de selectie toe", zegt directeur Ben Haverkort op de site van Emmen.

Emmen behoort dit seizoen met negentien doelpunten tot de minst scorende ploegen in de Eredivisie. Alleen FC Groningen (achttien keer), PEC Zwolle (zeventien) en De Graafschap (veertien) vonden minder vaak het net.

Michael de Leeuw (midden) won in 2015 de beker met FC Groningen. (Foto: ANP)

De Leeuw: 'Er was meer belangstelling'

De Leeuw, die op 4 januari met Emmen meereist voor een trainingskamp in het Spaanse Estepona, hoopt zijn nieuwe club vooruit te helpen.

"Er was meer belangstelling, maar FC Emmen was heel daadkrachtig en hun verhaal sprak me erg aan. We gaan ons eerst handhaven, dan doorgroeien", aldus de aanvaller.

Het Emmen van coach Lukkien heeft als promovendus een behoorlijke eerste seizoenshelft achter de rug. De Drentse club bezet met zeventien punten de dertiende plek in de Eredivisie, al blijven de verschillen onderin klein.

Emmen begint de tweede seizoenshelft op 20 januari met een thuiswedstrijd tegen koploper en regerend landskampioen PSV. In de speelronde daarna gaat de ploeg op bezoek bij VVV-Venlo.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie