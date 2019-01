Jürgen Locadia is teruggekomen op zijn wens om in de winterstop te vertrekken bij Brighton & Hove Albion. De 25-jarige spits was in de laatste wedstrijden belangrijk voor zijn club en wil voor zijn kans gaan.

Locadia moest het in een groot deel van de eerste seizoenshelft met een reserverol doen, maar is de laatste weken basisspeler en hielp zijn ploeg met twee doelpunten onlangs aan punten tegen Arsenal (1-1) en Everton (1-0).

"Ik wil niet uitgeleend worden of verkocht worden in januari. Dat is niet mijn plan", aldus de voormalig PSV'er, die dit seizoen op drie Premier League-doelpunten staat.

"Ik heb duidelijk aangegeven dat ik wil spelen en dat ik denk dat mijn plaats hier in Brighton is. Ik weet dat ik een lastige periode had toen ik niet speelde, maar ik heb in de laatste twee wedstrijden laten zien dat ik het verdien om hier te staan."

Halverwege november liet Locadia vanwege zijn bijrol nog weten graag weg te willen bij Brighton. "Deze situatie doet gewoon pijn. Voor mijn gevoel heb ik nooit de kans gekregen om te laten zien wat ik waard ben", zei hij toen tegen De Telegraaf.

Het doelpunt van Jürgen Locadia tegen Everton van afgelopen zaterdag. (Foto: ProShots)

'Iedere speler wil opgesteld worden'

Brighton betaalde in januari van dit jaar maar liefst 17 miljoen euro om Locadia bij PSV los te weken. De aanvaller staat nog tot de zomer van 2020 onder contract bij 'The Seagulls'.

Locadia beseft dat hij hard zal moeten blijven werken om zijn plek in het elftal te behouden. "Iedere speler wil opgesteld worden en het is aan ons om te laten zien dat we willen spelen", aldus de speler die twee keer werd geselecteerd voor Oranje, maar toen geen minuten maakte.

Mede dankzij de belangrijke doelpunten van Locadia bezet Brighton, waar ook Davy Pröpper een basisplaats heeft, de dertiende plek in de Premier League. Het gat naar de degradatieplaatsen is tien punten.

Op 2 januari wacht Brighton een uitduel met concurrent West Ham United. De Londense club heeft twee punten meer en staat twee plaatsen hoger.

