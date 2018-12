Manager Ole Gunnar Solskjaer en middenvelder Paul Pogba genieten van de wederopstanding van Manchester United. De 'Red Devils' wonnen zondag tegen Bournemouth hun derde wedstrijd op rij sinds het aantreden van de Noor.

"We speelden heel, heel goed", zei Solskjaer, die halverwege december de ontslagen José Mourinho afloste, over de met 4-1 gewonnen wedstrijd tegen de ploeg van Nathan Aké.

"In de eerste helft vielen we in hoog tempo en met veel energie aan. Onze eerste goal was fantastisch, met die actie van Rashford en Pogba die het afmaakte. We willen dat hij daar staat, in het strafschopgebied van de tegenstander."

De Noorse oud-speler van United ziet zijn ploeg steeds verder opbloeien. "We spelen weer zonder angst. De jongens voorin zijn niet bang om hun acties te maken. Ze weten dat ze de bal ook weleens kunnen verliezen, omdat achter hen jongens staan die de bal wel weer heroveren. Het publiek heeft genoten en dat willen we ook."

Pogba leeft op na vertrek Mourinho

Ook Paul Pogba, tegen Bournemouth goed voor twee doelpunten en een assist, heeft het weer naar zijn zin op Old Trafford. De Franse middenvelder had een slechte relatie met Mourinho, die hem zijn aanvoerdersband afpakte en zelfs op de bank zette. Onder Solskjaer speelt Pogba als herboren, met vier goals en vier assists in drie wedstrijden.

"Het is anders. Onder de oude manager wonnen we ook wedstrijden, maar we spelen nu op een andere manier'', erkende Pogba, die onder Solskjaer nu al vaker gescoord heeft dan eerder dit seizoen onder Mourinho.

"We spelen aanvallender, creëren meer kansen. Zo willen we graag voetballen. Zelf wil ik altijd meer laten zien, maar bovenal wil ik belangrijk zijn voor het team."

