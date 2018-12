Susanna Dinnage wordt toch niet de nieuwe hoogste baas van de Premier League.

De zakenvrouw uit Londen werd in november gepresenteerd als de opvolger van Richard Scudamore als bestuursvoorzitter van de hoogste Engelse voetbaldivisie, maar heeft de selectiecommissie laten weten af te zien van de baan.

"De selectiecommissie heeft de zoektocht hervat en praat met kandidaten", meldt de Premier League zondag in een korte verklaring. "Er wordt geen commentaar gegeven totdat er iemand is aangesteld."

Waarom Dinnage de functie plotseling afslaat, is niet bekend. Haar voordracht werd gesteund door alle twintig clubs die momenteel uitkomen in de Premier League. Ze zou de eerste vrouw worden die aan het hoofd van de meest lucratieve voetbalcompetitie ter wereld was komen te staan.

In november toonde Dinnage zich nog enthousiast over haar voordracht. "De Premier League betekent zo veel voor zo veel mensen. Het vertegenwoordigt het toppunt van professionele sport. Het is voor mij een voorrecht om zo'n dynamische en inspirerende organisatie te leiden."