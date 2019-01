Manchester United heeft zondag de derde zege op rij geboekt sinds de aanstelling van interim-manager Ole Gunnar Solskjaer. Bournemouth werd ondanks een goal van Nathan Aké met 4-1 verslagen. Manchester City won met 1-3 op bezoek bij Southampton en heroverde de tweede plek, Chelsea verstevigde de vierde plaats door een nipte 0-1-zege op Crystal Palace.

Sinds zijn aanstelling als interim-manager van United halverwege december, won Solskjaer zijn eerste drie wedstrijden. De Noorse oud-speler van de club is de derde coach in de geschiedenis van United die dat presteert. Eerder lukten dat de legendarische Matt Busby en Solskjaers voorganger José Mourinho.

Paul Pogba was de grote man bij de 'Red Devils' op Old Trafford. De Fransman scoorde in het eerste halfuur twee keer. Aan de openingstreffer ging een fraaie slalom van Marcus Rashford vooraf, de 2-0 werd mogelijk gemaakt door een puntgave voorzet van Ander Herrera.

Rashford maakte vlak voor rust zelf de 3-0, maar in de blessuretijd deed Aké wat terug namens de bezoekers. De Nederlander kopte een bekeken voorzet van David Brooks achter keeper David de Gea.

In de tweede helft geloofde United het wel en was Bournemouth niet bij machte om het de thuisploeg echt moeilijk te maken. Invaller Romelu Lukaku maakte nog de 4-1, twee minuten nadat hij Rashford had afgelost. Eric Bailly kreeg tien minuten voor tijd nog rood voor een keiharde tackle op de benen van Ryan Fraser.

United heeft nog altijd een ruime achterstand op de top van de ranglijst. De 'Mancunians' vinden zichzelf terug op de zesde plaats, met maar liefst negentien punten minder dan koploper Liverpool.

City herovert tweede plek op 'Spurs'

Door een 1-3-overwinning op Southampton profiteerde Manchester City optimaal van de nederlaag van Tottenham Hotpsuer tegen Wolverhampton Wanderers zaterdag. De 'Citizens' zijn nu de voornaamste uitdager van Liverpool, dat zeven punten voorsprong heeft. Donderdag treffen City en Liverpool elkaar in Manchester.

De regerend landskampioen had de afgelopen twee wedstrijden in de Premier League verloren, maar nam in het St. Mary's Stadium al snel een voorsprong. David Silva opende na tien minuten de score op aangeven van Bernardo Silva.

Na ruim een halfuur spelen maakte Pierre-Emile Hojbjerg echter gelijk namens de 'Saints'. De Deense middenvelder ontfutselde oud-PSV'er Oleksandr Zinchenko de bal en schoot hard en hoog raak.

Southampton leek met een gelijke stand de rust te halen, maar in de blessuretijd ging het helemaal fout voor de thuisploeg. Eerst passeerde James Ward-Prowse zijn eigen doelman, waarna Zinchenko zijn fout enigszins goed maakte door de voorzet te geven waaruit Sergio Aguëro de marge op twee bracht.

Na rust vielen er ondanks de enorme druk van City geen treffers meer. Namens Southampton kreeg doelpuntenmaker Hojbjerg in de slotfase rood voor een vliegende tackle op Fernandinho.

Chelsea verstevigt vierde plaats

Chelsea heeft de vierde plek in de Premier League steviger in handen. 'The Blues' versloegen Crystal Palace zondag met 0-1 en profiteerden daarmee van het verlies van Arsenal een dag eerder.

De winnende treffer op Selhurst Park kwam op naam van N'Golo Kanté, die vroeg in de tweede helft scoorde. Linksback Patrick van Aanholt deed de hele wedstrijd mee bij Crystal Palace.

Dankzij de zege in de Londense derby liep Chelsea uit op nummer vijf Arsenal, dat zaterdag een pijnlijke nederlaag leed bij koploper Liverpool (5-1). Het verschil tussen beide clubs is nu vijf punten.

De ploeg van manager Maurizio Sarri heeft twee punten achterstand op nummer drie Tottenham Hotspur. Het verschil met koploper Liverpool is al opgelopen tot elf punten De eerste vier plaatsen in de competitie zijn goed voor een rechtstreeks Champions League-ticket.

Crystal Palace bleef door de nederlaag tegen Chelsea de nummer veertien van de Premier League. De ploeg van negenvoudig Oranje-international Van Aanholt heeft negentien punten en staat daarmee vier punten boven de degradatiestreep.

