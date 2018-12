Chelsea heeft de vierde plek in de Premier League steviger in handen. 'The Blues' versloegen Crystal Palace zondag met 0-1 en profiteerden daarmee van het verlies van Arsenal een dag eerder.

De winnende treffer op Selhurst Park kwam op naam van N'Golo Kanté, die vroeg in de tweede helft scoorde. Linksback Patrick van Aanholt deed de hele wedstrijd mee bij Crystal Palace.

Dankzij de zege in de Londense derby liep Chelsea uit op nummer vijf Arsenal, dat zaterdag een pijnlijke nederlaag leed bij koploper Liverpool (5-1). Het verschil tussen beide clubs is nu vijf punten.

Het Chelsea van manager Maurizio Sarri moet met 43 punten wel Liverpool (54 punten), Tottenham Hotspur (45) en Manchester (44) voor zich dulden. De eerste vier plaatsen in de competitie zijn goed voor een rechtstreeks Champions League-ticket.

Crystal Palace bleef door de nederlaag tegen Chelsea de nummer veertien van de Premier League. De ploeg van negenvoudig Oranje-international Van Aanholt heeft negentien punten en staat daarmee vijf punten boven de degradatiestreep.

Van de top vijf is Manchester City de enige club die deze speelronde nog in actie moet komen. 'The Citizens' spelen zondag vanaf 15.15 uur in en tegen Southampton.

