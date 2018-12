Voormalig FC Twente-verdediger Jos Hooiveld heeft zondag een punt achter zijn carrière gezet. De 35-jarige Drent kwam als laatst in actie voor het Amerikaanse Orange County.

De bijzondere loopbaan van Hooiveld begon bij sc Heerenveen, waarna hij naar PEC Zwolle vertrok. Verder speelde hij voor onder meer Celtic, FC Kopenhagen en Southampton en was hij ook actief in landen als Oostenrijk, Finland en Zweden.

Hooiveld werd in zowel Finland (2008 met Inter Turku), Zweden (2009 met AIK) als Denemarken (2011 met FC Kopenhagen) kampioen. Mark van Bommel, Wesley Sneijder en Arjen Robben zijn de enige Nederlanders die in meer landen (vier) de titel pakten.

In Engeland kwam Hooiveld namens Southampton tot 28 wedstrijden in de Premier League. Hij was daarin als verdediger goed voor negen doelpunten.

Paspoort Jos Hooiveld 2002-2005: sc Heerenveen

2005-2006: PEC Zwolle

2006-2007: Kapfenberger SV

2007-2008: Inter Turku

2009-2010: Celtic

2011-2012: FC Kopenhagen

2012-2015: Southampton

2014-2015: Norwich City

2015-2015: Milwall

2015-2017: AIK

2017-2018: FC Twente

2018-2018: Orange County

Hooiveld maakte degradatie FC Twente mee

Hooiveld speelde sinds januari 2017 anderhalf jaar voor FC Twente en maakte - voornamelijk als invaller - deel uit van de ploeg die vorig seizoen uit de Eredivisie degradeerde.

De verdediger vertrok afgelopen zomer naar de Verenigde Staten, waar hij nog tot zeventien officiële duels kwam namens Orange County, dat uitkomt op het tweede niveau.

"Mijn leven is verrijkt door het voetbal", schrijft Hooiveld op Instagram. "Ik ben fan van de meeste clubs waar ik heb gespeeld. Ik had niet meer kunnen wensen. Aan alle jonkies: geniet van elke minuut, voor je weet is het klaar en schrijf je dit ook op Instagram."

Jos Hooiveld als speler van het Zweedse AIK. (Foto: ProShots)