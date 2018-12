De manier waarop Liverpool zaterdag concurrent Arsenal met 5-1 opzijzette doet manager Jürgen Klopp veel. De Duitser kreeg het zelfs bijna te kwaad bij het vijfde doelpunt van 'The Reds' op Anfield.

Bij een 4-1-stand kreeg Liverpool voor de tweede keer een strafschop. Mohamed Salah, die al een penalty had benut, gunde de bal aan Roberto Firmino. De Braziliaan kon zo zijn derde doelpunt van de wedstrijd maken.

"Toen Salah de strafschop overliet aan Firmino, moest ik bijna huilen. We weten allemaal hoe graag 'Mo' zelf wil scoren, dus het was een heel mooi gebaar van hem", aldus Klopp, die met de grote zege een geweldig einde van 2018 beleefde.

"Je wint niet vaak met 5-1 van Arsenal, dus ik ben echt heel erg blij met mijn ploeg. Eigenlijk heb ik in 2018 niets om over te klagen."

Liverpool, dat op de eerste landstitel sinds 1990 jaagt, gaat royaal aan de leiding in de Premier League. De voorsprong op nummer twee Tottenham Hotspur is negen punten. Nummer drie Manchester City, dat een duel minder heeft gespeeld, geeft tien punten toe.

'We deden precies wat we moesten doen'

Klopp zag dat Liverpool het niet makkelijk had met Arsenal, maar dat zijn spelers hun taken goed uitvoerden. "We waren echt goed en deden precies wat we moesten en wilden doen", zei hij.

"We zetten druk en verstoorden de opbouw van Arsenal vroeg, al wilden zij precies hetzelfde doen. Het werd daardoor wat wild. In de tweede helft wisten we dat het nog niet over zou zijn, want Arsenal is altijd in staat om terug te komen."

Arsenal had op Anfield nog de leiding genomen door een treffer van Ainsley Maitland-Niles, maar nog voor rust was het al 4-1 dankzij Firmino (twee keer), Sadio Mané en Salah. Na rust tekende Firmino uit een strafschop dus voor de vijfde treffer.

Emery: 'Verschil kleiner dan uitslag doet vermoeden'

Arsenal-coach Unai Emery vond de uitslag in Liverpool vooral geflatteerd. "We moeten eigenlijk gewoon zo doorgaan. Het is hier altijd moeilijk en het verschil tussen beide ploegen was kleiner dan de uitslag doet vermoeden", aldus de Spanjaard.

"Het was moeilijk om erdoorheen te komen bij Liverpool en zullen zelf in verdedigend opzicht moeten verbeteren. We scoren doorgaans veel, maar krijgen meer goals tegen dan we zouden willen. We moeten hier even van herstellen."

Arsenal geeft als nummer vijf al veel toe op Liverpool, want het gat is halverwege het seizoen zestien punten. 'The Gunners' gaan in de volgende speelronde op bezoek bij laagvlieger Fulham. Liverpool treft City in Manchester.

