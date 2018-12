Fulham-coach Claudio Ranieri heeft geen goed woord over voor aanvaller Aboubakar Kamara, die zaterdag voor een veelbesproken incident zorgde in het thuisduel met Huddersfield Town. De Fransman eiste bij een strafschop de bal op en miste.

In de slotfase van de wedstrijd, bij een 0-0-stand, maakte Kamara ruzie met vaste penaltynemer Aleksandar Mitrovic. In de laatste minuut won Fulham alsnog dankzij een doelpunt van diezelfde Mitrovic.

"Mitrovic is degene die de penalty's neemt. Kamara toonde geen respect richting mij, de club, zijn ploeggenoten, het publiek en wie dan ook", zei een woedende Ranieri na de wedstrijd op Craven Cottage.

"Hij eiste de bal op en wilde de strafschop koste wat kost nemen. Ongelooflijk. Ik wilde hem op dat moment vermoorden."

De 67-jarige Ranieri werd vorige maand aangesteld bij Fulham als opvolger van de ontslagen Slavisa Jokanovic. In de eerste acht duels onder leiding van de Italiaan werden negen punten gepakt.

'Doelpunt zorgde alsnog voor voldoening'

De coach die Leicester City in 2015 zeer verrassend naar de Engelse landstitel leidde, was blij dat spits Mitrovic de misser van Kamara tegen concurrent Huddersfield in de slotminuut alsnog goedmaakte.

"Het was het juiste moment om te scoren. Deze drie punten zijn voor ons heel belangrijk en het geeft alsnog veel voldoening na de strijd die we geleverd hebben. Nu moeten we ons focussen op de volgende wedstrijd, uit tegen Arsenal", aldus Ranieri.

Halverwege het seizoen is het gepromoveerde Fulham de nummer achttien van de Premier League. De voorsprong op hekkensluiter Huddersfield werd uitgebouwd tot vier punten. Het uitduel met nummer vijf Arsenal wordt op 1 januari afgewerkt.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League