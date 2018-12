Liverpool heeft zaterdag met een 5-1-zege op Arsenal de eigen koppositie in de Premier League verstevigd. Nummer twee Tottenham Hotspur raakte eerder op de dag verder achterop door een verrassende 1-3-thuisnederlaag tegen Wolverhampton Wanderers. Jürgen Locadia bezorgde Brighton & Hove Albion met een treffer de zege op Everton (1-0).

Liverpool vergrootte de voorsprong op nummer twee Tottenham Hotspur door de ruime zege tot negen punten. De ploeg van trainer Jürgen Klopp heeft na twintig speelronden negen punten meer dan Tottenham.

Manchester City komt zondag, bij winst op Southampton, op zeven punten van Liverpool. Arsenal blijft vijfde en heeft zestien punten minder dan Liverpool.

Arsenal stond op Anfield vanaf de eerste minuut onder druk. Toch was het de ploeg van coach Unai Emery die de leiding nam. Ainsley Maitland-Niles werkte de bal in de elfde minuut bij de tweede paal binnen.

De thuisploeg was niet onder de indruk. Roberto Firmino maakte in de veertiende minuut gelijk en zette de thuisploeg in de zestiende minuut, na een goede individuele actie, op 2-1.

Liverpool nam geen genoegen met die voorsprong en bleef drukken op het doel van Arsenal. Sadio Mané vergrootte in de 32e minuut de voorsprong. Mo Salah benutte in blessuretijd van de eerste helft een strafschop en zorgde daarmee dat de spanning helemaal uit de wedstrijd verdween.

Na rust viel nog één doelpunt voor Liverpool, opnieuw uit een penalty. Firmino maakte vanaf de stip zijn derde treffer van de wedstrijd.

Oranje-internationals Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum deden allebei mee bij Liverpool. Wijnaldum werd in de 78e minuut vervangen door Adam Lallana.

Spurs lijden verrassende nederlaag op Wembley

De Spurs kwamen tegen Wolverhampton na 22 minuten op voorsprong door een fraaie treffer van Harry Kane. De aanvaller schoot de bal van buiten het strafschopgebied hard in de kruising. De thuisploeg was ook daarna lange tijd de betere ploeg, maar verzuimde nog meer doelpunten te maken.

Op aangeven van invaller João Moutinho maakte Willy Boly achttien minuten voor tijd de gelijkmaker voor Wolverhampton. Door treffers van Raúl Jiménez en Hélder Costa in de slotfase boekte de nummer zeven van de Premier League een verrassende zege op Wembley.

Daarmee kwam een einde aan de zegereeks van de Spurs. De ploeg van trainer Mauricio Pochettino had de afgelopen vijf duels gewonnen in de Premier League. Wolverhampton, dat eerder deze maand ook al van Chelsea won, staat stevig in de middenmoot.

Locadia scoort opnieuw voor Brighton

Locadia was namens Brighton & Hove Albion verantwoordelijk voor de enige treffer in het thuisduel met Everton. Uit een corner schoot de aanvaller in de 59e minuut de 1-0 binnen. De 25-jarige Nederlander was afgelopen woensdag ook al trefzeker in de wedstrijd tegen Arsenal (1-1).

Locadia kwam in januari van dit jaar over van PSV en moet het bij de Premier League-club voornamelijk met een reserverol doen. Hij kwam in bijna een jaar tot slechts 22 officiële duels en drie doelpunten.

Chris Hughton, trainer van Brighton, was blij voor Locadia. "Locadia had een beetje geluk. Maar hij stond wel op de juiste plaats. Hij is gewend veel te scoren. Hier heeft hij er een tijdje op moeten wachten. Ik ben blij voor hem, hij heeft er hard voor gewerkt."

Brighton, waar middenvelder Davy Pröpper ook de gehele wedstrijd meedeed, nam dankzij de zege afstand van de onderste plaatsen en staat inmiddels dertiende. Nummer tien Everton heeft nu nog maar twee punten meer.

Fulham won het degradatieduel met Huddersfield Town. De Serviër Aleksandar Mitrovic maakte in blessuretijd het enige doelpunt: 1-0. Fulham heeft nu vier punten meer dan Huddersfield, dat laatste staat. Terence Kongolo had een basisplek bij Huddersfield.

