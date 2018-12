Rangers FC heeft zaterdag voor het eerst in zes jaar een competitiezege geboekt op eeuwige rivaal en stadgenoot Celtic. De ploeg van trainer Steven Gerrard won de Old Firm in eigen huis met 1-0.

Door de zege komt Rangers op gelijke hoogte met koploper Celtic, die wel een wedstrijd minder gespeeld heeft. Beide ploegen hebben 42 punten.

Rangers-middenvelder Ryan Jack was na een half uur spelen verantwoordelijk voor de enige treffer op Ibrox. Zijn schot werd van richting veranderd en belandde daardoor achter Celtic-doelman Craig Gordon.

In de tweede helft leek Celtic in de zeventigste minuut op gelijke hoogte te komen, maar de treffer van Callum McGregor werd afgekeurd wegens buitenspel. De ploeg van trainer Brendan Rodgers kreeg na rust een reeks grote kansen, maar verzuimde de gelijkmaker binnen te schieten.

De laatste competitiezege van Rangers op Celtic dateerde van 25 maart 2012. Rangers won de Old Firm toen met 3-2. De club uit Glasgow ging daarna failliet en moest het volgende seizoen op het vierde Schotse niveau helemaal opnieuw beginnen. Na drie kampioenschappen in vier jaar keerde Rangers in het seizoen 2016/2017 terug in het Schotse Premiership.