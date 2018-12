Juventus is halverwege het seizoen nog altijd zonder nederlaag in de Serie A. De koploper won zaterdag met 2-1 van Sampdoria en gaat daardoor met 53 punten uit negentien competitiewedstrijden de winterstop in. Justin Kluivert won met AS Roma bij Parma.

Cristiano Ronaldo nam beide doelpunten voor zijn rekening in Turijn en was dus weer de gevierde man bij 'De Oude Dame', die hard op weg is naar haar achtste landstitel op rij in Italië.

Napoli volgt op twaalf punten van Juventus, maar komt later op zaterdag nog in actie tegen Bologna. Het gat met nummer drie Internazionale bedraagt ondertussen al zeventien punten.

Subtopper Sampdoria kwam na twee minuten al op achterstand doordat keeper Emil Audero geen antwoord had op een listig schot van Ronaldo, maar na iets meer dan een half uur spelen schoot Fabio Quagliarella de gasten uit Genua weer op gelijke hoogte.

De spits benutte een strafschop en was daardoor voor de negende keer op rij trefzeker in de Serie A. De laatste speler die dat voor elkaar kreeg, was David Trezeguet namens Juventus in 2005.

Ronaldo nu al meest scorende Portugees in Serie A-seizoen

Halverwege de tweede helft schoot Ronaldo vanaf de penaltystip zijn veertiende competitiegoal binnen (2-1), waardoor de recordaankoop halverwege de competitie al de meest scorende Portugees in één Serie A-seizoen is. De topscorer deelde het record tot zaterdag met Rui Barros, die dertig jaar geleden tot twaalf goals kwam namens Juventus.

Sampdoria leek in blessuretijd nog langszij te komen, maar na lang beraad van de VAR werd de gelijkmaker afgekeurd omdat de doelpuntenmaker buitenspel zou hebben gestaan.

Napoli boekte dankzij treffers van Arek Milik en Dries Mertens een nipte 3-2-overwinning op Bologna. Napoli blijft tweede in de Serie A met negen punten achterstand op koploper Juventus.

Milik bracht de thuisploeg na een kwartier op voorsprong. Bologna, met Mitchell Dijks in de basis, kwam nog voor rust op gelijke hoogte. Federico Santander kopte raak. In de tweede helft was het opnieuw Milik die met een kopbal voor de voorsprong zorgde.

Tien minuten voor tijd kwam Bologna nog een keer terug via Danilo. Mertens zorgde er met een schot van buiten het strafschopgebied echter voor dat Napoli geen punten verspeelde.

Kluivert speelt hele wedstrijd bij Roma

AS Roma won met Justin Kluivert in de basis met 0-2 bij Parma. De Turk Cengiz Ünder was de uitblinker bij de ploeg uit de Italiaanse hoofdstad. Uit een corner van Ünder kopte Bryan Cristante de bezoekers na een klein uur op voorsprong in Parma.

Een kwartier voor het einde maakte de 21-jarige Ünder op aangeven van Pellegrini de 0-2. Kluivert speelde zijn eerste hele wedstrijd voor Roma in de Serie A.

Roma komt door de overwinning op de vijfde plaats met dertig punten. De achterstand op Lazio, de nummer vier, is teruggebracht tot twee punten doordat de ploeg van trainer Simone Inzaghi in eigen huis tegen Torino niet verder kwam dan 0-0.

Inter boekt moeizame zege op Empoli

Internazionale boekte thuis met moeite een zege op Empoli. De ploeg van verdediger Stefan de Vrij won met 1-0 dankzij een treffer van Keita Baldé ruim twintig minuten voor het einde. Inter komt op 39 punten, veertien minder dan koploper Juventus. De ploeg uit Milaan blijft de nummer drie.

AC Milan boekte een broodnodige zege. De ploeg van de geplaagde trainer Gennaro Gattuso won in eigen huis nipte met 2-1 van SPAL door een laat doelpunt van Gonzalo Higuain en bleef zo de plaatsen die aan het einde van het seizoen recht geven op het spelen van Champions League in zicht houden.

Atalanta haalde uit bij Sassuolo. De bezoekers uit Bergamo, waar Hans Hateboer de hele wedstrijd speelde en de geblesseerde Marten de Roon nog ontbrak, wonnen met 6-2.

Udinese deed goede zaken in de strijd tegen degradatie. De ploeg van Bram Nuytinck won met 2-0 van Cagliari. Luca Ceppitelli van Cagliari en Rolando Mandragora van Udinese moesten beide na een tackle met rood van het veld.

