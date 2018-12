Harry Kane, Gareth Southgate en Geraint Thomas voelen zich vereerd dat zij drie van de ruim duizend Britten zijn die naar Buckingham Palace mogen om daar koninklijk onderscheiden te worden door koningin Elizabeth.

Hoewel aanvoerder Kane en bondscoach Southgate afgelopen zomer net naast een medaille grepen bij het WK, houden beiden wel een persoonlijke onderscheiding over aan het toernooi in Rusland, waar Engeland de troostfinale om de derde plaats verloor van België.

"Ik ben ontzettend trots dat ik als speler meer dan vijftig interlands voor Engeland heb mogen spelen, en dat ik het team nu mag leiden is een absoluut voorrecht", aldus Southgate, die 'The Three Lions' naar de beste prestatie op een eindtoernooi sinds het WK van 1990 leidde.

Zijn captain Kane werd met zes doelpunten topscorer van het WK en wordt eveneens gedecoreerd, tot grote verrassing van de Tottenham Hotspur-spits zelf. "Vlak voor de wedstrijd tegen Southampton kregen we een brief thuis. Mijn verloofde Kate belde me direct, wat ze normaal gesproken nooit doet."

"Ik had een gemiste oproep en ze stuurde me een berichtje met de vraag of ik haar terug wilde bellen, dus ik dacht dat er iets mis was. Maar ze was heel opgetogen en vertelde me dat we een brief van de koningin hadden gekregen en dat ik onderscheiden zal worden. Ik hou van mijn land, dus ben ontzettend trots."

Officiersrang 'kers op de taart' voor Tour-winnaar Thomas

Tour-winnaar Thomas mag zich voor de tweede keer op Buckingham Palace melden. De 32-jarige Welshman wordt in het zonnetje gezet na een jaar waarin hij het Critérium du Dauphiné én de Ronde van Frankrijk op zijn naam schreef. "Dit is de kers op de taart", jubelt de renner van Team Sky.

"Een geweldige eer. Ik zal me 2018 altijd blijven herinneren en dit maakt het helemaal af", aldus Thomas, die tien jaar geleden al tot lid in de Orde van het Britse Rijk benoemd werd vanwege zijn prestaties op de Spelen van 2008 in Peking werd en nu tot officier gepromoveerd wordt.

Thomas met de Welshe vlag op de Champs-Élysées na zijn Tour-zege. (Foto: ANP)