Jaap Stam kijkt ernaar uit om te beginnen aan zijn baan als hoofdtrainer bij PEC Zwolle. De 46-jarige oud-verdediger ziet potentie in de huidige selectie van de club, maar rekent ook op versterkingen in de winterstop.

"In het huidige team zie ik mogelijkheden", aldus Stam vrijdag op de site van PEC Zwolle. "Ik wil de ploeg snel naar een hoger niveau tillen, zodat we uiteindelijk veilig komen te staan."

Stam tekende een contract voor anderhalf jaar bij Zwolle. Hij werd aangesteld als opvolger van de ontslagen John van 't Schip. Stam begint op 3 januari aan zijn eerste klus als hoofdtrainer in de Eredivisie.

De 67-voudig international, die eerder speler en assistent-trainer was bij Zwolle, hoopt komende maand wel enkele nieuwe spelers te kunnen verwelkomen.

"Uiteindelijk wil ik altijd werken bij een club met ambitie. Zwolle is dat zeker. Bij de onderhandelingen was een belangrijke vraag van mij uit naar de club toe: kunnen we er in de winter nog een aantal versterkingen bij krijgen?", zegt Stam. De club gaf daar een positief antwoord op.

'Mooi om in Nederland aan het werk te gaan'

Toen Zwolle contact opnam met de zaakwaarnemer van Stam met de vraag of hij hoofdtrainer wilde worden, hoefde de Kampenaar niet lang na te denken. "Het voelt heel vertrouwd. Ik heb hier natuurlijk al gespeeld en gewerkt. Daarna ben ik de club nadrukkelijk blijven volgen. Je ziet dan de stappen die ze gemaakt hebben. Dat is alleen maar mooi."

Het wordt voor Stam, eerder werkzaam bij Reading en Jong Ajax, zijn eerste klus als hoofdtrainer in de Eredivisie. "Het is mooi om in Nederland aan het werk te gaan. Ik ken de competitie, de clubs en heel veel mensen goed."

Stam begint op 3 januari aan zijn klus in Zwolle. Hij gaat dan met de ploeg op trainingskamp in Spanje. "In het begin van het trainingskamp zal ik de spelers nog beter moeten leren kennen. Sommigen ken ik al, anderen nog helemaal niet. Ik zal in gesprek gaan met het team over de afgelopen periode en de toekomst. Uiteindelijk hoop ik snel tot een manier van spelen te komen die ook resultaat gaat geven."

De eerste wedstrijd van Zwolle in de Eredivisie is op zaterdag 19 januari. Nummer drie Feyenoord komt dan op bezoek in het MAC3PARK Stadion.

