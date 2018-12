In navolging van Napoli-coach Carlo Ancelotti heeft ook Internazionale-collega Luciano Spalletti laten weten helemaal klaar te zijn met racisme in het Italiaanse voetbal. Woensdag werd tijdens Inter-Napoli een nieuw dieptepunt bereikt.

Supporters van Inter maakten onder meer apengeluiden richting Napoli-verdediger Kalidou Koulibaly. Ancelotti vroeg de scheidsrechter meermaals om de wedstrijd te staken, maar hij kreeg geen gehoor. "De volgende keer stappen we gewoon van het veld", zei hij.

Inter-coach Spalletti valt hem nu dus bij. "Dit is het zoveelste incident. Het spijt ons wat er gebeurd is met Koulibaly en steunen hem", aldus de 59-jarige Italiaan op een persconferentie.

Spalletti vindt dat het tijd is voor actie tegen racisme en discriminatie in het Italiaanse voetbal. "We voelen ons verplicht om op de lange termijn te laten zien wat we ervan vinden en niet door nu slechts één maatregel te nemen. Dat verandert niets."

Een dag na het veelbesproken duel in Milaan werd Inter door de Italiaanse voetbalbond FIGC bestraft met twee thuiswedstrijden zonder publiek. De tribunes blijven zodoende leeg tegen Benevento (13 januari) en Sassuolo (19 januari).

Spalletti: 'De maat is vol'

Spalletti zit met de situatie in zijn maag. "Ik veroordeel het. De maat is vol wat betreft racistische en discriminerende spreekkoren, leedvermaak en het negentig minuten lang uitjouwen van een coach of een speler. Er moet geen haat meer zijn in voetbal, dat is het belangrijkste", zei hij.

Racisme vormt al jarenlang een groot probleem in het Italiaanse voetbal. Zo liep in 2013 het hele elftal van AC Milan van het veld toen Kevin-Prince Boateng het slachtoffer werd van discriminatie tijdens een oefenduel in Busto Arsizio.

Vorig jaar ontstond veel ophef rond toenmalig Pescara-middenvelder Sulley Muntari. Hij liep in een wedstrijd tegen Cagliari van het veld, nadat hij bij de scheidsrechter had geklaagd over racistische uitlatingen van het thuispubliek.

Muntari kreeg daarvoor zijn tweede gele kaart en werd zelfs voor één duel geschorst. De schorsing van de Ghanees werd uiteindelijk teruggedraaid door de Italiaanse voetbalbond.

Ook rellen bij Inter-Napoli

De topper tussen Inter en Napoli werd woensdag ook ontsierd door rellen. Voorafgaand aan de wedstrijd kwam een 35-jarige fan van de thuisploeg om het leven toen hij werd overreden door een busje waarin Napoli-supporters zaten.

Inter-Napoli eindigde in 1-0 door een laat doelpunt van Lautaro Martínez. De ploeg van Ancelotti zag koploper Juventus, dat een punt pakte bij Atalanta Bergamo (2-2), uitlopen. Het gat tussen de nummer één en twee van Italië is nu negen punten.

