'Tapia hoopt snel te vertrekken bij Feyenoord'

Galatarasaray praat met Al-Ittihad over Rodrigues

Garry Rodrigues staat voor een vertrek bij Galatasaray. De Turkse topclub meldt dat het met Al-Ittihad uit Saudi-Arabië in gesprek is over een transfer van de geboren Rotterdammer. De 28-jarige Rodrigues verruilde PAOK Saloniki twee jaar geleden voor Galatasaray. De Kaapverdiaan scoorde dit seizoen nog voor de club uit Istanboel in de Champions League tegen Lokomotiv Moskou. Rodrigues kan bij Al-Ittihad ploeggenoot van Karim El Ahmadi worden.