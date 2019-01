Griekse middenvelder Kolovos per direct weg bij Willem II

Wilem II neemt per direct afscheid van Dimitris Kolovos. De Tilburgse club en de Griekse middenvelder hebben in goed overleg besloten het huurcontract te ontbinden, waardoor Kolovos het seizoen kan afmaken bij Cypriotische AC Omonia. De drievoudig Grieks international kwam in de zomer op huurbasis over van KV Mechelen en speelde maar drie Eredivisie-wedstrijden voor Willem II. (Bron: Willem II)