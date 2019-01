'Tottenham wil Janssen verkopen in winter'

Tottenham Hotspur hoopt in de winterstop een aantal spelers te verkopen om financiële ruimte te maken om spelers aan te trekken. Vincent Janssen is een van de spelers waar de Londense club graag van af zou willen. De Nederlandse spits behoorde mede door blessures dit seizoen geen enkele keer tot de selectie van trainer Mauricio Pochettino. "Als we geen ruimte creëren, is het onmogelijk om spelers te halen", aldus de Argentijn. (Bron: The Mirror)