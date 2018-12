PEC Zwolle heeft Jaap Stam vrijdag gepresenteerd als trainer. Hij tekent een contract voor anderhalf seizoen bij de Eredivisie-club. De 67-voudig international volgt de eerder deze maand ontslagen John van 't Schip op.

"Ik zie het als een prachtige uitdaging om de komende anderhalf jaar tot een succes te maken, te beginnen met de tweede seizoenshelft waar we vanaf volgende week volle bak en met elkaar de schouders onder gaan zetten", aldus Stam in een eerste reactie.

Stam zat zonder club sinds maart van dit jaar, toen hij wegens tegenvallende prestaties aan de kant werd gezet bij Reading. De 46-jarige Kampenaar begon bij de Championship-club in de zomer van 2016 aan zijn tweede klus als hoofdtrainer. Eerder had hij Jong Ajax twee jaar onder zijn hoede.

Zijn contract bij PEC betekent voor Stam een terugkeer in Zwolle, want hij was tussen 2010 en 2013 al assistent-coach bij de club. Bovendien begon hij er in 1992 zijn loopbaan als speler.

Stam: "PEC Zwolle is een club naar mijn hart en het voelt dan ook goed om terug te zijn. De club ben ik de afgelopen jaren blijven volgen en het is mooi om te zien wat voor groeispurt er is gemaakt."

Na een jaar bij Zwolle vertrok de verdediger begin jaren negentig naar SC Cambuur, waarna hij ook voor Willem II, PSV, Manchester United, Lazio, AC Milan en Ajax uitkwam. Als speler van Oranje maakte Stam het WK van 1998 en de EK's van 1996, 2000 en 2004 mee.

Gert Peter de Gunst en Said Bakkati, ook oud-speler van de club, gaan Stam assisteren bij Zwolle.

PEC kende dramatisch 2018

Zwolle-voorzitter Adriaan Visser is erg blij met de komst van Stam. "Jaap heeft zijn sporen in de voetballerij ruimschoots verdiend en tevens kent hij onze club. Daarnaast past hij perfect in het profiel dat wij voor ogen hebben, om ons binnen de huidige situatie in rustiger vaarwater te brengen."

Onder Van 't Schip was PEC bezig aan een slecht seizoen. De bekerwinnaar van 2014 staat na zeventien speelronden slechts zeventiende in de Eredivisie. De kansloze nederlaag bij AZ in de TOTO KNVB-beker van 18 december (5-0) leidde het ontslag van Van 't Schip in.

PEC presteert het hele kalenderjaar al dramatisch. De 'Blauwvingers' pakten in 2018 de minste punten van alle vijftien clubs die het hele jaar in de Eredivisie uitkwamen (26), gingen met 21 nederlagen het vaakst van al die clubs onderuit en incasseerden de meeste doelpunten in dertien jaar.

Stam reist donderdag met PEC af naar Spanje voor een trainingskamp. De competitie wordt op zaterdag 19 januari hervat met een thuiswedstrijd tegen nummer drie Feyenoord.

