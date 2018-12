Voor Virgil van Dijk zijn al zijn verwachtingen bij Liverpool nu al uitgekomen. De komst van de Oranje-international werd precies een jaar geleden bekendgemaakt door de Engelse topclub.

"Het is moeilijk om te geloven dat het alweer een jaar geleden is dat ik tot overeenstemming kwam met Liverpool", zegt Van Dijk donderdag in een uitgebreid interview op de website van zijn club. “Maar ik kan me alles nog erg goed herinneren."

De 27-jarige verdediger maakte begin dit jaar voor ruim 84 miljoen euro de overstap van Southampton naar Liverpool. Daarmee werd hij de duurste Nederlandse speler aller tijden en tevens de duurste verdediger.

"Het is altijd een moeilijke beslissing voor een speler om van club te wisselen en dat was voor mij niet anders", vertelt hij. "Maar alles wat ik van Liverpool had verwacht, is uitgekomen. Sterker nog, sommige dingen gaan zelfs beter dan ik me kon voorstellen."

'Vooral de wedstrijd tegen City was geweldig'

Vorig seizoen bereikte Van Dijk met Liverpool de finale van de Champions League, waarin Real Madrid met 3-1 te sterk was. Hij genoot echter vooral van de confrontaties met Manchester City en AS Roma in de kwart- en halve finales.

"De wedstrijden op Anfield tegen Manchester City en AS Roma waren misschien wel de mooiste wedstrijden die ik ooit heb mogen spelen", concludeert hij. "Vooral de wedstrijd tegen City was geweldig. Alles klopte in die wedstrijd en we maakten prachtige doelpunten."

Dit seizoen gaat Liverpool halverwege het seizoen aan kop in de Premier League. De 'Reds' hebben zes punten voorsprong op nummer twee Tottenham Hotspur en incasseerden in negentien duels pas zeven doelpunten.

"Er wordt veel over onze defensieve cijfers gesproken en daar ben ik zeker trots op", aldus Van Dijk. "Maar dit is niet alleen een prestatie van de verdediging. Het hele team draagt hieraan bij en daar mag iedereen trots op zijn."

'Ik ben zeker een betere speler geworden'

De 24-voudig international speelde dit seizoen in alle competitieduels van Liverpool mee en maakte vorige week tegen Wolverhampton Wanderers (0-2-zege) zijn eerste doelpunt in de Premier League.

"Ik ben in de afgelopen twaalf maanden zeker een betere speler geworden", stelt hij. "Ik moest wennen aan de manier van spelen bij Liverpool, maar daarin heb ik grote stappen gemaakt. Bovendien is er nog altijd ruimte voor verbetering."

Van Dijk speelt komende zaterdag met Liverpool de topper tegen Arsenal. De wedstrijd op Anfield begint om 18.30 uur.

