Ruud Vormer heeft Club Brugge donderdagavond in de Belgische competitie aan een overwinning geholpen op KSC Lokeren. De Nederlander maakte het enige doelpunt in de met 0-1 gewonnen uitwedstrijd.

Vormer kwam iets meer dan twintig minuten voor tijd tot scoren tegen de hekkensluiter. De middenvelder, die pas vijf minuten in het veld stond, schoof de bal in de verre hoek.

Voor de dertigjarige Vormer was het zijn derde competitietreffer van het seizoen. Vorig seizoen maakte hij dertien doelpunten in de Jupiler Pro League en werd hij uitgeroepen tot beste speler in België.

Stefano Denswil bleef de hele wedstrijd op de bank bij Club Brugge. Arnaut Danjuma Groeneveld is voorlopig uit de roulatie door een enkelblessure, die hij in oktober opliep in de oefeninterland van het Nederlands elftal tegen België (1-1).

Door de overwinning behoudt Club Brugge de tweede plaats op de ranglijst. De ploeg van coach Ivan Leko heeft zeven punten achterstand op koploper KRC Genk, die woensdag met 3-1 won van AA Gent.

Eerste competitiezege Anderlecht in zes duels

In het Constant Van den Stockstadion boekte Anderlecht zijn eerste overwinning in zes competitieduels. De Brusselse formatie, waar trainer Hein Vanhaezebrouck eerder deze maand werd ontslagen, versloeg Waasland-Beveren met 3-0.

Nany Dimata scoorde twee keer namens Anderlecht en Sebastiaan Bornauw was eenmaal trefzeker. De recordkampioen boekte zijn eerste zege onder interim-coach Karim Belhocine en staat vijfde op de ranglijst.

