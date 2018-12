Feyenoord heeft Stanley Brard donderdag aangesteld als hoofd jeugdopleiding. De oud-speler van de club vervulde die functie al eerder bij de Rotterdammers en is de opvolger van Richard Grootscholten.

De zestigjarige Brard, die tussen 1977 en 1986 voor Feyenoord speelde, was vanaf 2005 al acht jaar lang hoofd jeugdopleiding in De Kuip. Hij verliet de vijftienvoudig landskampioen voor een avontuur in Azerbeidzjan. Later was hij werkzaam in Japan.

Technisch directeur Martin van Geel werkte al samen met Brard in diens laatste twee jaar van zijn eerste periode bij Feyenoord. "Stan liet toen al zien zeer goed in staat te zijn met visie een koers uit te zetten en een geweldig team te smeden van trainers met verschillende achtergronden en een groep van specialisten", aldus Van Geel op de site van Feyenoord.

"Veel van deze vakmensen ziet hij straks terug op Varkenoord. Bovendien heeft hij sindsdien veel extra ervaring en kennis opgedaan, dus ik heb groot vertrouwen in - en kijk uit naar weer een succesvolle samenwerking."

Brard heeft een goede reputatie bij Feyenoord, want in zijn eerste periode werd de jeugdopleiding vier keer op rij verkozen tot beste van Nederland. Spelers als Tonny Vilhena, Jordy Clasie, Georginio Wijnaldum, Stefan de Vrij en Bruno Martins Indi braken in die periode door.

Grootscholten vertrok vorige maand

Vorige maand nam Feyenoord na een samenwerking van ruim twee jaar afscheid van Grootscholten. Officieel gaan beide partijen per 1 maart uit elkaar, maar Grootscholten is tot die tijd vrijgesteld van werkzaamheden.

Zijn opvolger Brard heeft zin in zijn nieuwe periode bij Feyenoord. "Ik heb er ontzettend veel zin in om weer aan de slag te gaan op de Academy. Doordat ik er nog veel mensen ken en Feyenoord en zeker de jeugdopleiding altijd ben blijven volgen, weet ik dat ik kom te werken met een uitstekende combinatie van ervaren trainers, oud-spelers en vakinhoudelijke specialisten", zegt hij.

"Met hen en met mijn kennis en ervaring gaan we er alles aan doen om de komende jaren nog meer spelers klaar te stomen voor Feyenoord 1."

Feyenoord is halverwege het seizoen de nummer drie van de Eredivisie. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst reist in de winterstop af naar Marbella en hervat de competitie op 19 januari met een uitduel met PEC Zwolle.

