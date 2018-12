Bij rellen voorafgaand aan het Serie A-duel tussen Internazionale en Napoli is woensdagavond een 35-jarige man om het leven gekomen. Hij werd aangereden door een busje met fans van Napoli.

Voor de autoriteiten is nog niet duidelijk of er sprake is geweest van opzet. Het slachtoffer hoorde volgens de politie bij een groep Inter-fans die het busje met stangen aanvielen.

Daarbij raakten vier Napoli-fans gewond. De aanrijding gebeurde mogelijk bij een poging aan de aanvallers te ontkomen. De politie pakte drie Inter-fans op.

Naar aanleiding van de ongeregeldheden deed Marcelo Cardona, de politiechef van Milaan, een voorstel om Inter-supporters de rest van het seizoen te weren bij uitduels. Ook wil hij het vak van de harde kern van Inter tot eind maart sluiten.

Duel was al ontsierd door racisme

Inter-Napoli was al ontsierd door racistische uitingen van fans van de thuisploeg aan het adres van Napoli-verdediger Kalidou Koulibaly. Napoli-coach Carlo Ancelotti zei flink te balen van dat incident.

De Italiaan had de scheidsrechter drie keer gevraagd om de wedstrijd te staken. "Wat de oplossing is? De volgende keer stappen we gewoon van het veld", aldus Ancelotti.

Inter werd donderdag bestraft door de Italiaanse bond FIGC en moet de komende twee thuiswedstrijden zonder publiek spelen.

Inter-Napoli eindigde in 1-0 door een laat doelpunt van Lautaro Martínez. De ploeg van drievoudig Champions League-winnaar Ancelotti zag koploper Juventus, dat een punt pakte bij Atalanta Bergamo (2-2), uitlopen. Het gat tussen de nummer één en twee van Italië is nu negen punten.

