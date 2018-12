Mohamed Salah hoeft niet te vrezen voor een onderzoek naar zijn vermeende schwalbe in het thuisduel met Newcastle United (4-0) op Tweede Kerstdag. De sterspeler van Liverpool kan zodoende gewoon in actie komen in de komende duels met Arsenal en Manchester City.

De actie van Salah deed woensdag veel stof opwaaien in Engeland. De Egyptenaar kreeg bij een 1-0-stand een strafschop nadat hij ogenschijnlijk geforceerd naar de grond ging in het zestienmetergebied en benutte de penalty zelf.

Een vorig jaar ingevoerde regel van de Engelse voetbalbond FA schrijft voor dat een speler voor twee wedstrijden geschorst kan als het misleiden van een scheidsrechter tot een penalty of rode kaart leidt. De FA heeft de actie van Salah echter niet als zodanig bestempeld.

Dat is goed nieuws voor koploper Liverpool, die vurig hoopt op de eerste landstitel sinds 1990 en twee belangrijke wedstrijden tegen directe concurrenten wacht.

Zaterdag is nummer vijf Arsenal de tegenstander op Anfield en vijf dagen later gaat de ploeg van manager Jürgen Klopp op bezoek bij nummer drie Manchester City.

Salah van grote waarde voor Liverpool

De 26-jarige Salah verruilde AS Roma vorig jaar zomer voor Liverpool, waar hij uitgroeide tot absolute sterspeler. Dit seizoen scoorde hij in negentien competitieduels twaalf keer en in 78 officiële wedstrijden staat de teller al op 59 goals.

Liverpool gaat in de Premier League na negentien wedstrijden royaal aan kop. De voorsprong op nummer twee Tottenham Hotspur is zes punten. City, dat woensdag voor de tweede keer op rij verloor, geeft zeven punten toe.

