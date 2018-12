Lionel Messi denkt dat Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong het in zich hebben om voor FC Barcelona te spelen. De vijfvoudig Gouden Bal-winnaar is onder de indruk van de talentvolle Ajacieden.

"Ze komen uit een opleiding die erg op die van Barcelona lijkt. Er wordt op praktisch dezelfde manier gewerkt als hier", zegt Messi als hem in een interview door Marca wordt gevraagd of hij denkt dat De Ligt en De Jong bij Barcelona zouden passen.

"Bij Ajax houden ze er ook van om aan de bal te zijn en op balbezit te spelen. Ze zijn jonge spelers die heel zorgvuldig zijn. Twee heel goede voetballers."

Zowel de negentienjarige De Ligt - die onlangs de Golden Boy Award voor het grootste talent van Europa won - als de twee jaar oudere De Jong maakt indruk bij Ajax en wordt al lange tijd in verband gebracht met de Europese top. Spaanse media linken de verdediger en de middenvelder al maanden aan Barcelona.

Begin deze maand meldde De Telegraaf nog dat Paris Saint-Germain bereid is om aan de vraagprijs van 75 miljoen euro voor De Jong te voldoen. Vooralsnog blijft het echter bij geruchten.

'Niet verrast door vijfde plek bij Gouden Bal'

In het interview met Marca gaat Messi ook in op zijn vijfde plek bij de Gouden Bal-verkiezing van begin deze maand. De aanvaller zegt er niet echt door verrast te zijn dat hij voor het eerst in twaalf jaar buiten de top drie viel.

"Om eerlijk te zijn, hecht ik er niet heel veel waarde aan, hoewel het natuurlijk wel een prestigieuze prijs is. Ik wist dat ik dit seizoen geen kans maakte", aldus de 128-voudig international van Argentinië.

"Ik hoorde de namen die genomineerd waren en wist dat ik het niet zou worden. Ik vermoedde al dat ik derde, vierde of vijfde zou worden. In die zin was ik dus niet verrast."

De prijs van France Football voor wereldvoetballer van het jaar ging naar Real Madrid-middenvelder Luka Modric. Cristiano Ronaldo en Antoine Griezmann completeerden de top drie.

