Jürgen Locadia is blij dat hij woensdag eindelijk eens belangrijk kon zijn voor Brighton & Hove Albion. De aanvaller scoorde tegen Arsenal en hielp zijn ploeg daarmee aan een verrassend punt (1-1).

Locadia kwam in januari van dit jaar over van PSV en moet het bij de Premier League-club voornamelijk met een reserverol doen. Hij kwam in bijna een jaar tot slechts 21 officiële duels en twee doelpunten.

"Dit was een van mijn beste wedstrijden in de Premier League. Het is mooi om op 'Boxing Day' te scoren, en dan ook nog tegen Arsenal. Het ging goed. Fijn dat ik de kans kreeg", aldus de 25-jarige Locadia tegen De Telegraaf.

In november liet Locadia vanwege zijn geringe speeltijd nog weten geen toekomst meer te zien bij Brighton en in de winterstop te willen vertrekken. Of zijn glansrol tegen Arsenal daar iets aan heeft veranderd, wil hij niet zeggen.

"Ik vind het lastig om nu iets over mijn situatie te zeggen. Ik ben niet boos, of zo. Ik ben blij dat ik nu weer minuten maak en mezelf kan laten zien", aldus de voormalige PSV'er.

Pröpper blij voor Locadia

Landgenoot Davy Pröpper, die in tegenstelling tot Locadia wél tot de basisploeg van Brighton behoort, is blij voor de aanvaller. "We groeiden in de wedstrijd en het was mooi dat Jürgen zijn eerste goal van het seizoen maakte", aldus de middenvelder.

"Ik ken hem goed van mijn tijd in Nederland en hij heeft hier op zijn kans moeten wachten. In de laatste twee wedstrijden stond hij er vanaf de eerste minuut. Ik hoop dat hij zich in de ploeg knokt en vaker scoort."

Brighton-manager Chris Hughton is eveneens te spreken over Locadia, die hij op de linkerflank liet beginnen. "Jürgen heeft een moeilijke periode achter de rug. Hij meldde zich begin dit jaar geblesseerd bij ons en concurrent Glenn Murray is gewoon heel goed in vorm", zegt de Engelsman.

"Hij kan op verschillende posities uit de voeten en traint iedere dag keihard. Dat betekent dat je er klaar voor bent als de kans zich voordoet. Ik ben heel blij voor hem. Er is goede concurrentie binnen de selectie."

Na negentien wedstrijden is Brighton met 22 punten de nummer dertien van de Premier League. Arsenal bezet achter Liverpool, Tottenham Hotspur, Manchester City en Chelsea de vijfde plaats in Engeland.

