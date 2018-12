Napoli-coach Carlo Ancelotti heeft het helemaal gehad met racisme in het Italiaanse voetbal. Verdediger Kalidou Koulibaly van zijn ploeg was woensdagavond op bezoek bij Internazionale (1-0-verlies) de hele wedstrijd het mikpunt van fans van de thuisploeg.

Inter-supporters maakten onder meer apengeluiden richting Koulibaly, die in de slotfase een rode kaart kreeg. De Senegalees kreeg geel voor een overtreding en direct daarna nóg een gele kaart voor een cynisch applaus richting de scheidsrechter.

"We hebben de scheidsrechter tot drie keer toe gevraagd de wedstrijd te staken, maar dat deed hij niet. Waar leg je de grens dan? Bij vier keer? Of vijf keer?", aldus een verbijsterde Ancelotti.

"Het deed Koulibaly duidelijk iets, maar dat is normaal. Normaal gesproken is hij beleefd en professioneel. Wat de oplossing is? De volgende keer stappen we gewoon van het veld."

De 27-jarige Koulibaly reageerde na de wedstrijd in een tweet op het incident. "Het spijt me dat ik mijn teamgenoten in de slotfase in de steek liet, maar ik ben trots op mijn huidskleur, en om een Fransman, Senegalees en Napolitaan te zijn."

Racisme speelt al jaren rol in Italië

Racisme is al jarenlang een groot probleem in het Italiaanse voetbal. Zo liep in 2013 het hele elftal van AC Milan van het veld toen Kevin-Prince Boateng het slachtoffer werd van discriminatie tijdens een oefenduel in Busto Arsizio.

Vorig jaar was er nog veel ophef rond toenmalig Pescara-middenvelder Sulley Muntari. Hij liep in een duel met Cagliari van het veld nadat hij bij de scheidsrechter had geklaagd over discriminerende geluiden door de thuisfans. Hij kreeg daarvoor zijn tweede gele kaart en werd opvallend genoeg voor één duel geschorst.

De schorsing van de inmiddels clubloze Ghanees werd uiteindelijk teruggedraaid door de Italiaanse voetbalbond FIGC. Volgens spelersvakbond FIFPro was het opvallend genoeg niet Pescara, maar Muntari zelf die beroep had aangetekend tegen de schorsing.

Inter-Napoli eindigde in 1-0 door een laat doelpunt van Lautaro Martínez. De ploeg van drievoudig Champions League-winnaar Ancelotti zag koploper Juventus, dat een punt pakte bij Atalanta Bergamo (2-2), uitlopen. Het gat tussen de nummer één en twee van Italië is nu negen punten.

