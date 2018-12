Liverpool-manager Jürgen Klopp blijft nuchter onder de ruime voorsprong die zijn ploeg heeft op de concurrentie in de Premier League. 'The Reds' waren woensdag met 4-0 te sterk voor Newcastle United en hebben zes punten meer dan nummer twee Tottenham Hotspur.

"Onze voorsprong betekent niets", stelde Klopp na afloop van de wedstrijd. "We spelen in onze volgende twee wedstrijden tegen Arsenal en Manchester City, dus het is goed dat we zes of zeven punten meer hebben dan de concurrentie."

Manchester City leed op bezoek bij Leicester City (2-1) zijn tweede nederlaag op rij in de Premier League en raakte de tweede plaats kwijt aan de 'Spurs', die met 5-0 uithaalden tegen Bournemouth. City heeft nu zeven punten achterstand op Liverpool.

Klopp is wel trots op zijn prestaties met Liverpool, dat in negentien competitieduels ongeslagen bleef. De Duitser boekte in de eerste helft van het seizoen zestien overwinningen met zijn ploeg en speelde drie keer gelijk.

"We zijn het eerste Liverpool-team in de Premier League dat in zijn eerste negentien wedstrijden ongeslagen is gebleven", aldus de 51-jarige coach. "Dat is een klein beetje geschiedenis en een mooie stap."

'Het wordt nog erg lastig'

Klopp benadrukte dat Liverpool - dat slechts zeven tegentreffers kreeg - er nog lang niet is. "We zitten duidelijk in een goede situatie, maar er zijn nog negentien wedstrijden te gaan. We spelen nog tegen City, tegen Arsenal, tegen Tottenham. We komen alle ploegen nog een keer tegen."

Liverpool ontvangt komende zaterdag Arsenal. Vijf dagen later staat in het Etihad Stadium de kraker tegen Manchester City op het programma.

"Het wordt nog erg lastig", realiseerde Klopp zich. "Er komen nog heel veel wedstrijden en daar zijn we ons van bewust. We moeten gewoon onze wedstrijden blijven winnen, gefocust blijven en in onze tunnelvisie blijven. Dat is erg belangrijk en dan zien we wel waar dat ons heen leidt."

