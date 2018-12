Interim-coach Ole Gunnar Solskjaer ziet duidelijk dat Paul Pogba het weer naar zijn zin heeft bij Manchester United. De Noor zag de Franse middenvelder op 'Boxing Day' twee keer scoren in de met 3-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Huddersfield Town.

"Paul weet dat hij doelpunten kan maken en kansen kan creëren", zei Solskjaer woensdag na afloop van de wedstrijd. "Vorige week had hij al een paar assists. Hij is nu gelukkig."

Pogba had een moeizame relatie met José Mourinho. De 25-jarige middenvelder raakte onder de Portugese coach zijn aanvoerdersband kwijt bij United en kwam nauwelijks tot scoren.

Afgelopen zaterdag was Pogba bij het debuut van Solskjaer als manager van United wel twee keer trefzeker tegen Cardiff City (1-5). Daar voegde hij dus twee goals aan toe in de eerste wedstrijd op Old Trafford onder de Noor, die genoot van zijn terugkeer.

'Nog steeds niet gewend aan het gevoel'

"Ik ben nog steeds niet gewend aan het gevoel dat ik deze ploeg nu mag leiden. Ik vind het heel eervol", zei Solskjaer, die als speler van 1996 tot en met 2007 uitkwam voor United. "Ik ben wel een aantal keren aanvoerder geweest, maar dit was heel anders."

"Ze hebben de beste fans ter wereld", vervolgde hij. "Ik heb zo'n geweldige relatie met de supporters. Waarschijnlijk was het voor mijn familie in de skybox nog iets emotioneler, omdat ik gefocust was op de wedstrijd. Ik was zelf eigenlijk verrassend kalm vandaag. De jongens hebben me geholpen om snel mijn draai te vinden."

Ondanks de overwinning staat United nog altijd zesde in de Premier League. Komende zondag speelt de twintigvoudig landskampioen thuis tegen Bournemouth en drie dagen later gaat de ploeg op bezoek bij Newcastle United.

'Komende twee duels zijn ontzettend belangrijk'

"We moeten dit nu zien vast te houden. De komende twee duels worden ontzettend belangrijk voor ons", stelde Solskjaer. "Het is fijn dat we met vertrouwen naar deze duels kunnen toeleven."

In de volgende wedstrijd kan Solskjaer mogelijk weer over Romelu Lukaku, Alexis Sánchez en Anthony Martial beschikken. Hij doet daarom wellicht wat aanpassingen in zijn opstelling tegen Bournemouth.

"Het is geweldig om weer over hen te kunnen beschikken. Misschien dat ik wel wat wijzigingen doorvoer in mijn aanval", besloot de 45-jarige coach.

