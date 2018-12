Manager Josep Guardiola van Manchester City merkt duidelijk dat zijn ploeg op dit moment met weinig vertrouwen speelt. De Spanjaard incasseerde woensdag met zijn ploeg tegen Leicester City de tweede nederlaag op rij in de Premier League.

City ging met 2-1 onderuit op bezoek bij Leicester City. Afgelopen zaterdag leed de regerend landskampioen tegen Crystal Palace de eerste thuisnederlaag van dit seizoen in de competitie.

"We speelden hetzelfde als tegen Crystal Palace", concludeerde Guardiola na afloop van de wedstrijd. "We begonnen goed, maar moesten meteen een doelpunt incasseren toen zij voor het eerst in ons zestienmetergebied verschenen. Op mentaal vlak komen we in zulke situaties vertrouwen tekort."

Tegen Leicester kwam City na een kwartier wel op voorsprong door een treffer van Bernardo Silva, maar vijf minuten later zorgde Marc Albrighton voor de gelijkmaker. Ricardo Pereira maakte in de slotfase de winnende voor de thuisploeg.

"We moeten dit accepteren", zei Guardiola. "We moeten ons realiseren dat we harder moeten werken en zo snel mogelijk een goed resultaat boeken om ons vertrouwen terug te winnen."

City raakt tweede plaats kwijt aan Tottenham

Door de nederlaag raakte City de tweede plaats kwijt aan Tottenham Hotspur, dat op 'Boxing Day' met 5-0 uithaalde tegen Bournemouth. De ploeg van Guardiola, die zondag op bezoek gaat bij Southampton, heeft een punt minder dan de 'Spurs'.

"Natuurlijk maken we ons zorgen", stelde de 47-jarige coach. "Over vier dagen moeten we weer in actie komen, maar we zullen terugkomen. Het seizoen duurt nog lang en we hebben nog een hoop om voor te strijden."

Koploper Liverpool kwam woensdag op Anfield tegen Newcastle United wel tot winst: 4-0. De 'Reds' vergrootten de voorsprong op City naar zeven punten.

"Liverpool en Tottenham verdienen het", aldus Guardiola. "Zij winnen wedstrijden en wij niet, waardoor het gat groter is geworden. We hebben genoeg punten om kampioen te worden, maar andere ploegen hebben er meer. Zij zijn op dit moment beter dan wij."

