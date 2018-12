Manchester City is woensdag verder achterop geraakt bij koploper Liverpool in de Premier League. De regerend landskampioen ging op 'Boxing Day' met 2-1 onderuit bij Leicester City, terwijl Liverpool met 4-0 won van Newcastle United. Jürgen Locadia bezorgde Brighton & Hove Albion met een doelpunt een punt tegen Arsenal: 1-1.

Bernardo Silva bracht City na een klein kwartier na een mooie pass van Sergio Agüero op voorsprong bij Leicester. Vijf minuten later kopte Marc Albrighton de gelijkmaker binnen op aangeven van Jamie Vardy.

Ricardo Pereira maakte negen minuten voor tijd met een prachtige uithaal vanaf de rand van het zestienmetergebied de winnende namens de thuisploeg. City eindigde de wedstrijd ook nog eens met tien man door een rode kaart voor Fabian Delph in de slotfase.

Voor City was het de tweede nederlaag op rij, nadat afgelopen zaterdag met 2-3 verloren werd van Crystal Palace. Door het verlies raakt City de tweede plaats kwijt aan Tottenham Hotspur. De ploeg van manager Josep Guardiola staat nu derde, op zeven punten van Liverpool.

'The Reds' kwamen tegen Newcastle na elf minuten op voorsprong door een schuiver van Dejan Lovren. Mohamed Salah verdubbelde kort na rust uit een penalty de marge, nadat hij zelf naar de grond ging in het zestienmetergebied.

Xherdan Shaqiri tekende tien minuten voor tijd met een intikker voor de 3-0 en Fabinho bepaalde even later met een kopbal de eindstand. Virgil van Dijk speelde de hele wedstrijd mee bij Liverpool, waarbij Georginio Wijnaldum na iets meer dan een uur spelen werd gewisseld.

Locadia helpt Brighton aan punt tegen Arsenal

In het Amex Stadium hielp zorgde Locadia voor de gelijkmaker van Brighton & Hove Albion tegen Arsenal. De Nederlander vond tien minuten voor rust het doel na een prachtige pass van Davy Pröpper.

Pierre-Emerick Aubameyang had al in de zevende minuut de score geopend voor Arsenal. De Gabonees schoot fraai raak, nadat Alexandre Lacazette de bal in het zestienmetergebied had onderschept. Door het gelijkspel blijven 'The Gunners' vijfde.

Op White Hart Lane haalden de 'Spurs' met 5-0 uit tegen Bournemouth, waarvoor Nathan Aké de negentig minuten volmaakte. De formatie van coach Mauricio Pochettino heeft zes punten achterstand op Liverpool.

Christian Eriksen opende na ruim een kwartier de score voor Tottenham met een van richting veranderd schot, waarna Son Heung-min en Lucas de voorsprong voor rust naar 3-0 vergrootten. In de tweede helft maakte Harry Kane na een schitterende pass van Eriksen de vierde goal en verzorgde Son het slotakkoord.

United wint eerste duel Solskjaer op Old Trafford

Manchester United luisterde de eerste wedstrijd van interim-coach Ole Gunnar Solskjaer op Old Trafford op met een 3-1-overwinning tegen Huddersfield Town. United won afgelopen weekend ook al bij het debuut van Solskjaer tegen Cardiff City (1-5) en staat zesde.

Nemanja Matic zorgde na een klein half uur met een kopbal voor de openingstreffer. In de tweede helft breidde Paul Pogba de marge met twee prachtige doelpunten uit. Oud-PSV'er Mathias Jörgensen redde in de slotfase de eer voor Huddersfield, waar Terence Kongolo de hele wedstrijd speelde.

Ook Chelsea pakte op bezoek bij Watford de drie punten. Eden Hazard maakte beide treffers namens 'The Blues'. De Belg opende kort voor rust de score en benutte na een klein uur spelen een strafschop. Tussendoor was Roberto Pereyra trefzeker namens de thuisploeg.

Door de overwinning staat Chelsea steviger op de vierde plaats. Het verschil met Arsenal is nu twee punten, terwijl de achterstand op City vier punten bedraagt.

Everton op schot regen Burnley

Op Turf Moor boekte Everton een klinkende zege bij Burnley: 1-5. Halverwege de eerste helft leidden 'The Toffees' al met 0-3 dankzij goals van Yerry Mina, Lucas Digne en Gylfi Sigurdsson (penalty).

Nadat Ben Gibson voor rust wat terugdeed namens Burnley, voerden Digne en Richarlison de score in de tweede helft verder op. Everton bezet de achtste plek op de ranglijst.

Patrick van Aanholt speelde met Crystal Palace voor eigen publiek gelijk tegen Cardiff City: 0-0. Eerder woensdag eindigde het duel tussen Fulham en Wolverhampton Wanderers in een 1-1-gelijkspel. Ryan Sessegnon (Fulham) en Romain Saïss (Wolverhampton) scoorden in de slotfase.

