Stefan de Vrij heeft woensdagavond met Internazionale op de valreep de topper in de Serie A tegen Napoli met 1-0 gewonnen. Eerder op de dag voorkwam Cristiano Ronaldo tegen Atalanta Bergamo de eerste competitienederlaag van Juventus: 2-2.

Lautaro Martínez maakte in blessuretijd het enige doelpunt van de wedstrijd tussen Inter en Napoli. De Argentijn, die nog geen tien minuten in het veld stond, schoot raak na een voorzet van Keita Baldé en een fraai overstapje van Mauro Icardi.

Napoli eindigde de wedstrijd met slechts negen man. Tien minuten voor tijd kreeg Kalidou Koulibaly binnen een minuut twee keer geel en diep in blessuretijd moest ook Lorenzo Insigne het veld verlaten.

De Vrij speelde de hele wedstrijd mee bij Inter, dat derde staat en nu vijf punten achterstand heeft op Napoli. De nummer twee verzuimde te profiteren van het puntenverlies van Juventus, waardoor het verschil met de koploper is opgelopen naar negen punten.

Tiental Juventus speelt gelijk bij Atalanta

Atalanta kwam tegen Juventus al na twee minuten op achterstand door een eigen doelpunt van Berat Djimsiti. Halverwege de eerste helft bracht Duván Zapata de thuisploeg langszij.

Kort na rust moest 'De Oude Dame' met tien man verder, nadat Rodrigo Bentancur zijn tweede gele kaart kreeg. Atalanta, waar Hans Hateboer de hele wedstrijd meedeed en Marten de Roon ontbrak door een blessure, profiteerde vrijwel direct van de overtalsituatie en kwam via Zapata op 2-1.

Juventus leek op de eerste competitienederlaag van het seizoen af te stevenen, maar twaalf minuten voor tijd zorgde Ronaldo, die rust kreeg van coach Massimiliano Allegri en pas in de 65e minuut in het veld kwam, voor de gelijkmaker.

Met het gelijkspel leed Juventus voor de tweede keer dit seizoen puntenverlies in de Serie A en kwam er een einde aan een reeks van acht competitiezeges op rij.

Invaller Kluivert boekt zege met AS Roma

In het Stadio Olimpico boekte Justin Kluivert met AS Roma een 3-1-overwinning op Sassuolo. De Nederlander kwam iets meer dan twintig minuten voor tijd in het veld bij de thuisploeg, waar Rick Karsdorp op de bank bleef.

Roma stond halverwege de eerste helft al met 2-0 voor door doelpunten van Diego Perotti (penalty) en Patrik Schick. Nicolò Zaniolo breidde de voorsprong in de tweede helft verder uit en Khouma Babacar redde de eer voor Sassuolo.

Door de overwinning klimt Roma naar de zevende plaats op de ranglijst. De achterstand op nummer zes AC Milan is slechts een punt.

Gattuso verder onder druk na gelijkspel Milan

Eerder woensdag kon AC Milan geen einde maken aan een teleurstellende reeks. De 'Rossoneri' kwamen uit bij laagvlieger Frosinone niet verder dan 0-0. Eerder deze maand kwam de ploeg ook niet tot scoren tegen achtereenvolgens Torino (0-0), Bologna (0-0) en Fiorentina (0-1)

Door de nieuwe tegenslag is het de vraag of de positie van Gennaro Gattuso nog langer houdbaar is. Volgens Sky Italia moest de trainer de laatste twee duels van het jaar, tegen Frosinone en SPAL, winnen om zijn baan te behouden.

Milan leek zelfs op achterstand te komen toen Camillo Ciano vlak voor rust de bal achter doelman Gianluigi Donnarumma werkte. De videoscheidsrechter constateerde echter dat er in aanloop naar de goal een overtreding was gemaakt. Namens de bezoekers was Gonzalo Higuaín vlak voor tijd dicht bij de 0-1, maar ook de Argentijn kon geen einde maken aan de lange droogte.

Door het gelijkspel staat Milan zesde. De ploeg van Gattuso werd gepasseerd door Sampdoria, dat voor eigen publiek met 2-0 won van Chievo Verona.

