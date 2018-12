Josep Guardiola is lovend over Manchester City, ondanks dat zijn ploeg onlangs de eerste thuisnederlaag van het seizoen leed in de Premier League. De Spaanse coach vindt dat zijn elftal zich heeft verbeterd ten opzichte van de formatie die vorig seizoen de landstitel veroverde.

"Als ik naar de kleine details kijk, zijn we verder dan vorig seizoen", concludeert Guardiola dinsdag tegenover Sky Sports. "Dat is logisch, omdat we langer bij elkaar zijn."

"In onze opbouw en bij het drukzetten kunnen we verschillende tactieken gebruiken", vervolgt Guardiola. "We hebben meerdere alternatieven ontwikkeld om ons te verdedigen en spelen meer solide als we verder van ons eigen doel verdedigen."

Manchester City ging afgelopen zaterdag tegen Crystal Palace (2-3) voor het eerst dit seizoen in eigen stadion onderuit. Door die nederlaag heeft de nummer twee in de Premier League nu vier punten achterstand op koploper Liverpool.

Afgelopen seizoen kroonde City zich in april tot kampioen. Voor Guardiola werd tijdens het gewonnen duel met Tottenham Hotspur (1-3) al duidelijk dat zijn ploeg de landstitel zou pakken. De 'Citizens' werden in de week daarvoor door Liverpool uitgeschakeld in de Champions League en verloren in de competitie van Manchester United (2-3).

"Door de manier waarop we in die wedstrijd speelden, na een zware week met de uitschakeling in de Champions League tegen Liverpool en de nederlaag tegen United, wist ik dat we kampioen zouden worden", blikt de 47-jarige coach terug.

Guardiola verovert liever landstitel dan Champions League

Guardiola heeft er vertrouwen in dat zijn ploeg ook dit seizoen lang mee zal strijden om het kampioenschap. Hij hecht in ieder geval meer waarde aan de landstitel dan het winnen van de Champions League of de FA Cup.

"In de bekertoernooien of in de Champions League hoef je slechts zes of zeven duels goed te zijn, maar in de Premier League kan dat elke drie dagen zijn", stelt hij. "Daarom houd ik het meest van deze prijs."

Manchester City vervolgt de jacht op de titel woensdag met een uitwedstrijd tegen Leicester City. Het duel in het King Power Stadium begint om 16.00 uur.

Bekijk de stand en het programma in de Premier League