Manager Rafael Benítez van Newcastle United denkt dat het bijzonder lastig wordt voor zijn ploeg om zich te handhaven in de Premier League. De Spanjaard vreest zelfs voor degradatie.

"We moeten realistisch zijn en er vrede mee hebben dat we het hele seizoen in het rechterrijtje zullen staan", stelde Benítez maandag op de persconferentie in de aanloop naar het uitduel met Liverpool. "Het is een wonder als er aan het einde van het seizoen drie clubs onder ons staan."

Newcastle bezet momenteel de vijftiende plaats in de Premier League. De voorsprong op nummer achttien Burnley bedraagt vijf punten. De onderste drie ploegen degraderen aan het eind van het seizoen rechtstreeks naar het Championship.

"Vorig seizoen was het al een mirakel", aldus Benítez. "Men dacht dat we vrij eenvoudig op de tiende plaats waren geëindigd, maar met een paar overwinningen minder hadden we bij de onderste vijf ploegen gestaan."

De 'Magpies' verzamelden vorig seizoen elf punten meer dan nummer achttien Swansea City, dat samen met Stoke City en West Bromwich Albion degradeerde uit de Premier League.

'Clubs besteedden meer geld dan vorig seizoen'

Benítez realiseert zich dat Newcastle het lastig zal krijgen met clubs die veel geld kunnen besteden. De Japanse spits Yoshinori Muto was afgelopen zomer met ruim 10 miljoen euro de duurste aanwinst voor de Noord-Engelse club.

"Het is een wonder als we ons dit seizoen opnieuw handhaven, want de clubs hebben zelfs meer geld besteed dan vorig seizoen", zei hij. "Als we denken dat we eenvoudig de clubs kunnen verslaan die in de zomer 100 miljoen pond uitgaven, hebben we het volledig mis."

Newcastle degradeerde in 2016 uit de Premier League, maar werd een jaar later kampioen in het Championship en keerde zo terug op het hoogste niveau.

De ploeg van Benítez speelt op 'Boxing Day' tegen koploper Liverpool. De wedstrijd op Anfield begint woensdag om 16.00 uur.

