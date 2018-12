AC Milan gaat bij het internationaal sporttribunaal CAS opnieuw in beroep tegen een straf van de UEFA. De Italiaanse club moet van de Europese bond in 2021 zwarte cijfers schrijven om niet te worden uitgesloten van deelname aan Europees voetbal.

In een korte verklaring op de website meldt Milan maandagavond "teleurgesteld" te zijn in de beslissing van de UEFA en de straf aan te vechten bij het CAS.

De 'Rossoneri' stapten afgelopen zomer ook al naar het sporttribunaal in Lausanne en werden toen in het gelijk gesteld. De voormalige Europese grootmacht werd destijds door de UEFA uitgesloten van Europees voetbal voor dit seizoen vanwege het overtreden van de Financial Fair Play-regels.

Milan gaf in de afgelopen drie jaar aanzienlijk meer geld uit dan er binnenkwam. Zo werd er vorig jaar zomer voor bijna 200 miljoen euro aan nieuwe spelers aangetrokken, terwijl daar slechts enkele tientallen miljoenen euro's aan inkomsten tegenover stonden.

Op het moment van de oorspronkelijke straf was de nummer vijf van de Serie A in Chinese handen. Een groep Amerikaanse investeerders nam de club in juli over.

UEFA houdt ook Europa League-inkomsten Milan in

CAS oordeelde in dezelfde maand dat het inmiddels beter ging met de financiële huishouding van AC Milan en vroeg de UEFA om met een "beter passende straf te komen" voor de financiële overtredingen van de club in de laatste jaren.

Hierop besloot de beroepskamer van de beroepskamer UEFA Milan alsnog te straffen. Ook mag de achttienvoudig landskampioen de komende twee jaar slechts 21 spelers inschrijven voor Europese toernooien en houdt de UEFA 12 miljoen euro aan inkomsten uit de Europa League in.

Milan kwam dit seizoen uit in de Europa League, maar werden in de groepsfase uitgeschakeld. De ploeg van coach Gennato Gattuso werd derde in een poule met Real Betis en Olympiakos Piraeus.

Op Tweede Kerstdag staat de volgende wedstrijd van Milan in de Serie A op het programma. Dan wordt een bezoek gebracht aan Frosinone.

