PEC Zwolle hoopt Jaap Stam deze week te kunnen presenteren als nieuwe trainer, zo meldt onder meer het Algemeen Dagblad maandag. De 46-jarige Kampenaar wordt gezien als topkandidaat om bij de Overijsselse club John van 't Schip op te volgen.

PEC voerde volgens het AD de afgelopen dagen meerdere gesprekken met Stam. De onderhandelingen met de oud-verdediger werden afgelopen zaterdag geopend.

Voorzitter Adriaan Visser en technisch directeur Gerard Nijkamp hopen de gesprekken met Stam eind deze week af te ronden. De 67-voudig Oranje-international zou de enige kandidaat zijn.

Stam zit sinds zijn ontslag bij Reading in maart zonder club. Hij was samen met Claus Boekweg enkele maanden interim-coach bij PEC, nadat Jan Everse in oktober 2009 op straat werd gezet.

Na de komst van Art Langeler in januari 2010 ging Stam verder als assistent-trainer in Zwolle. Drie jaar later maakte hij de overstap naar Ajax, waar hij eerst als assistent aan de slag ging en vanaf 2014 samen met Andries Ulderink de beloftenploeg onder zijn hoede had.

Twee jaar later werd de oud-speler van onder andere FC Zwolle, Willem II, PSV, Manchester United en Ajax aangesteld als manager van Reading. Met de club uit het Championship liep hij een jaar later maar net promotie naar de Premier League mis.

PEC verloor ook eerste duel na ontslag Van 't Schip

PEC is sinds afgelopen woensdag op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Van 't Schip werd een dag na de uitschakeling in de achtste finales van de TOTO KNVB-beker tegen AZ (5-0-nederlaag) ontslagen.

Ook na het vertrek van Van 't Schip werden de resultaten er voor de Zwollenaren niet beter op. Onder interim-coach Gert Peter de Gunst werd het laatste competitieduel van 2018 afgelopen vrijdag met 2-0 verloren van VVV-Venlo.

De Gunst liet eerder weten dat hij in Stam een goede optie ziet om Van 't Schip op te volgen. "Dat zou ik wel zien zitten", zei hij afgelopen donderdag. "Ik ken Jaap, we hebben met elkaar mogen werken en hebben een paar jaar samen de cursus gedaan. Prima gozer!"

Door de matige resultaten is PEC Zwolle afgezakt naar de zestiende plaats in de Eredivisie. De voorsprong op hekkensluiter De Graafschap bedraagt slechts drie punten.

